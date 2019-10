Foto: BoBo

Ritem iz naftalina, bi lahko rekli zvokom, ki so odmevali po največji dvorani v Sloveniji, toda zbrani obiskovalci si niso želeli nič drugega.

"To je glasba, ob kateri smo odraščali," so se veselili z rokami v zraku in med plesnimi gibi, ki so z leti izginili s plesišč na koncertnih prizoriščih in v diskotekah. A telo ima spomin, in ko so se z odra zaslišali zvoki plesnih uspešnic s preloma tisočletja, so se nemudoma vrnili.

Dean On The Mike. Foto: BoBo

Roko v ogenj dam ...

Ikonična oddaja Dee Jay Time je v četrt stoletja z valov Radia Salomon prešla na snemanje Belih albumov in Power Mixov, razprodajala nepozabne božične zabave v dvorani Tivoli in polnila največje diskoteke, sodelujoči glasbeniki pa so postavljali rekorde v prodaji plošč in zaznamovali glasbeno podobo 90. let in preloma tisočletja pri nas. In nekaj takih se je v sredo zvečer vrnilo v ta časovni stroj.

"Pred 26 leti sem začel s svojo ekipo delati na radiu – to so bili najlepši časi, ko si nekako romantičen, nič ti ni težko, nikoli nisi utrujen. Ko smo pred enim letom začeli razmišljati o tem, smo si rekli, pa dajmo vsaj še enkrat postavit izvajalce na oder in priklicat to občinstvo, ki je z nami odraščalo, da pride nazaj in da roko v ogenj za Dee Jay Time," je znameniti slogan za MMC povzel idejni vodja dogodka Dean Windish oziroma Dean On The Mike, ki je ob boku didžejev Dr. Silvana DJ ter Andyja in Jureta pisal glasbeno zgodovino.

Miran Rudan je poskrbel za uspešnico Na božično noč. Foto: BoBo

Kot je pojasnil, so se za Stožice odločili, ker "gre za največjo dvorano v Sloveniji in za najboljše občinstvo, ki si zasluži presežnike".

Samo za ta dogodek sta se spet zbrali skupini 4Fun in Karma, prišli so Colonia z novo pevko, pa Dadi Daz, MZ Hejtor, Miran Rudan, Anja Rupel, Jan Plestenjak, Flirrt, Kingston, Mambo Kings ...

Kar je bila takrat uspešnica, je še vedno uspešnica

In ne samo občinstvo, nostalgični so bili tudi izvajalci sami.

"Glasba je poseben časovni stroj, ki ljudi, ki so danes tukaj, popelje točno v tisti čas, ko so se na primer prvič zaljubili, jih odnese tja in je lepo," je za MMC pripovedoval Rok Lunaček iz skupine Flirrt.

Rok Lunaček in Aleš Bartol. Foto: BoBo

"Razlika med danes in 90. leti je, da so danes pesmi instant – hitro pridejo in hitro gredo, so največje uspešnice, ampak jutri jih pa nikjer več ni. Takrat pa tista stvar, ki je bila uspešnica, je bila uspešnica ... in je še danes uspešnica," je razmišljal Aleš Bartol iz Mambo Kingsov.

"Definitivno najboljša glasba, kaj naj rečem drugega! Ljudje so si to zapomnili in sem zelo vesel, vidiš tudi odziv občinstva. Zapomnili so si te pesmi in hvala bogu, da je tako," se je večera veselil Dadi Daz.

"Ta leta so bila posebna zato, ker so ljudje imeli radi pesmi, besedila, živeli so s to glasbo," meni pevka skupine Karma Majda Šušelj – Tara.

"V 90. letih je Dee Jay Time delal v Hali Tivoli, zdaj je v Stožicah. Občinstvo je prav tako prijetno – takrat in zdaj, pesmi so pa večne," je dejala Anja Rupel.

Ujeta mladost

"Ogromno je mladih, ki poznajo to glasbo, ampak tudi nekaj jih je iz naše takratne generacije. Presenečen sem, pričakoval sem jih mogoče več za nazaj. Ampak noro, slovenska glasba je to in lepo je tako," se je ob prihodu z odra navduševal Miran Rudan.

Med občinstvom ujamemo tudi Jerneja Tozona, pevca skupine Čuki: "Sam sem živel s to glasbo od malih nog, to je bila res glasba moje mladosti, glasba, ki bi se morala še danes poslušati. V današnjih časih se mi zdi, pa imam rad jugo, ampak ga je še vedno preveč, tukaj pa slišimo toliko dobrih slovenskih pesmi, ki so bile včasih, in zdi se mi, da se moramo tega držati in spodbujati, tako da sem danes tukaj kot podpornik slovenske glasbe."

Foto: BoBo

"To je glasba moje mladosti, preprosto! Saj nisem star, ampak da, to je glasba, to je to. Moja mladost je ostala pri Dee Jay Timu, tako da to je to, ne znam bolje povedati," nam je občutke poskušal opisati eden izmed navdušenih plesalcev v prvih vrstah.

Vrata dvorane so se odprla ob osmih zvečer, zaprla pa šele okoli četrte ure zjutraj. Kadar ni bilo izvajalca, je med nekajminutnimi odmori za menjavo na odru za glasbo skrbel didžej in poskrbel, da so zazvenele tudi tiste uspešnice iz preteklosti, ki niso bile odpete v živo – na primer Ujemi me znamenite slovenske ženske zasedbe Power Dancers, pa Vengaboysi, La Bouche, E. T. in številni drugi.

Foto: BoBo

Skupina Scooter "zažgala"

Najtežje pričakovan pa je bil nastop skupine Scooter, legendarnih nemških predstavnikov elektronskih plesnih ritmov. Techno, hardcore, rave so očitno še vedno recept za uspeh, saj so prvi album izdali leta 1995, dejavni pa so še danes. Njihove uspešnice, kot so How Much Is The Fish?, Fire, Call Me Mañana, Fuck The Millennium, Nessaja, J'adore Hardcore, so dvignile na noge vse navzoče.

Čeprav so le redki poznali dejanska besedila pesmi, je bil njihov s pirotehniko zaznamovan nastop vsekakor vrhunec večera.

"Ne gre za tekste, ne gre niti za ritem, pač pa za energijo! Kar poglejte po dvorani, kako ljudje skačejo," so nam pojasnjevali plešoči.

Da je energija res zelo pomembna, se strinjajo tudi sami Scooterji. "Veliko je stvari, ki sestavljajo to energijo – ritem, občutek, zvok, vzdušje. V studiu moraš zelo garati, da to ustvariš, in mi smo skozi leta trdo delali, skoraj vsak teden smo nastopali v živo in zato še vedno obstajamo," je za MMC pojasnil legendarni frontman s platinastimi lasmi H. P. Baxxter.

Foto: MMC RTV SLO

Da si boste lahko še bolje predstavljali, kako je bil videti nostalgični glasbeni večer, je vzdušje v Stožicah ujela tudi naša kamera – videoreportažo skupaj z izjavami nastopajočih si lahko ogledate v priloženem videu spodaj (dolžina 3:23).