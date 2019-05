Slovenska predstavnika na 64. Pesmi Evrovizije, ki se je v zgodnjih jutranjih urah končala v Tel Avivu, sta z mirno pesmijo Sebi zasedla 13. mesto med 26 finalisti, skupno pa je tekmovalo kar 41 držav.

13. mesto je izenačena najboljša slovenska uvrstitev, odkar so na Evroviziji uvedli sistem dveh polfinalnih izborov. Zala in Gašper, ki sta v množici dodelanih kostumov in rekvizitov izstopala s statičnostjo, preprostimi belimi oblačili in brez koreografije na odru, sta prejela 105 točk - 46 točk od strokovnih žirij in 59 od gledalcev. S tem sta izenačila uvrstitev Maje Keuc s pesmijo No One iz leta 2011.

Slovenija se kot samostojna država Evrovizije udeležuje od leta 1993. Najboljša uvrstitev ostajata sedmi mesti Darje Švajger iz leta 1995 in Nuše Derenda iz leta 2001.

Po koncu evrovizijske izkušnje, med katero mariborski parček ni skrival, da se v vsem "cirkusu" ne znajde najbolje, sta iz vsega skupaj vendarle potegnila pozitivne stvari in dogodek končala z nasmehom na obrazu. Novinarju Vala 202 Roku Kuželu sta dejala, da sta z izidom "zelo, zelo zadovoljna". Zala je dejala: "Ta izkušnja je bila polna vseh čustev. Glede nastopa in vseh vaj sva vesela in ponosna, glede drugih stvari pa sva se veliko naučila. Veseliva se, da prideva domov, a to je bila ena najboljših izkušenj v življenju."

Slovenija v prvem predizboru na 6. mestu Na spletni strani Eurovision.tv so objavili izide glasovanja v obeh predizborih. Slovenija je v prvem predizboru dobila 167 točk in osvojila 6. mesto. Zmagovalka prvega predizbora je bila Avstralka Kate Miller-Heidke, druga je bila češka skupina Lake Malawi, tretji pa ekstravagantni Islandci Hatari.

Na Evroviziji sta le želela, da se njuna pesem dotakne ljudi. Foto: Reuters

Gašper ji je pritrdil in dodal: "Po nastopu se je sprostilo veliko energije. Vesela sva, da sva dala najinih 1.000 odstotkov in dosegla izid, s katerim sva res zadovoljna. Sploh televoting nama pomeni svet. Hvala vsem." Ob tem sta izkoristila pozornost medijev in napovedala, da v začetku junija izide njun novi singel, tokrat v angleškem jeziku, z naslovom Come To Me.

"Vse skupaj morava premleti"

Kaj bosta počela zdaj, ko je Evrovizija za njima? Zala je kot iz topa ustrelila: "Jedla bom testenine in uživala, ampak v Sloveniji." Gašper: "Spala bova dva dni skupaj, potem si bova vzela vsaj en teden, da vse skupaj analizirava. Veseliva se, da bova iz tega potegnila čim več lekcij za naprej."

Slovenska predstavnika sta navdušena nad letošnjim zmagovalcem, Nizozemcem Duncanom Laurenceem, ki je uresničil napovedi s stavnic in zmagal s čustveno pesmijo Arcade, ki govori o bolečini ob ljubezenskem razhodu. "Duncan si je zmage res želel. Pripravljen je na to, kaj ga čaka. Pesem pa je noro dobra." Tudi Zala mu privošči, poudarila je, da je Nizozemec "tudi zelo prijazen človek".

Glasbenika sta že pred dnevi dejala, da se "zagotovo" ne bosta več prijavila na Emo. Kakšen slovenski izbor leta 2020 pa si želita? "Upava, da se bo na Emo 2020 prijavilo čim več glasbenikov, ki se na tekmovanju za zdaj še niso našli ter da bo na slovenski sceni čim več nove in 'kulske' glasbe. Upava, da sva naredila v tem smislu en korak naprej za slovensko sceno," meni Gašper.