Ob bosanskem raperju Edo Maajki in hiphop soul zasedbi Elemental bo na drugem večeru dogodka nastopil tudi ljubljanski raper Klemen Klemen. Foto: BoBo

V okviru Antivalentinovega se bo v ljubljanski Cvetličarni 20. in 21. februarja predstavilo šest glasbenih izvajalcev. Sreda bo rezervirana za reške rockovske provokatorje Let 3, splitske hiphop alternativne rockerje TBF in za raperja Vojka V.

V četrtek bodo na oder stopili še bosanski raper Edo Maajka, zagrebška hiphop soul zasedba Elemental in slovenski raper Klemen Klemen.

Nagradna igra: Vstopnica za Antivalentinovo Na MMC-ju v sodelovanju z organizatorjem podarjamo vstopnico za drugi večer Antivalentinovega (21. 2. 2019), ko bodo nastopili Edo Maajka, Elemental in Klemen Klemen. Z vstopnico je mogoč vstop za dve osebi, kar je posebnost dogodka.

Za sodelovanje v žrebu nagradne igre morate na mmc-nagrade@rtvslo.si do srede, 20. 2. 2019, do 16. ure poslati ime dvorane, v kateri so Let 3 organizirali prvo Antivalentinovo leta 2016. Z izžrebanim nagrajencem, ki bo prejel vstopnico, bomo kontaktirali prek elektronske pošte.

Splošna pravila sodelovanja v nagradni igri najdete tukaj.

Dogodek za vse drugače zaljubljene

Zgodba dogodka za alternativne zaljubljence se je začela februarja 2016, ko je hrvaška rockovska zasedba Let 3 najavila veliki koncert v zagrebškem Domu Sportova in ga naslovila Antivalentinovo. Ker je občinstvo koncert sprejelo odlično, saj okoli dneva zaljubljencev urbano in alternativno občinstvo ni imelo svojega dogodka, so v naslednjem letu na koncertu poleg Let 3 nastopili še splitski hiphop alternativni rockerji TBF in raper Edo Maajka. Antivalentinovo je v Zagrebu hitro postalo osrednji dogodek za vse drugače misleče. Letos se je razširil na dva dni, nastopili pa so: Zabranjeno Pušenje, Turisti, Let 3, Elemental, Saučešće, Kojoti, Bad Copy in Rambo Amadeus.

Zaradi uspeha, ki ga je Antivalentinovo poželo pri naših južnih sosedih, bo ljubljanska različica že v svoji krstni izvedbi izpeljana v dveh večerih. Organizatorji sporočajo, da so v prodaji vstopnice za vse vrste in oblike parov, poleg tega pa so na volje tudi vstopnice za eno osebo.