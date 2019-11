Rosalia je na gala dogodku predstavila najnovejšo pesem A Palé, pa tudi pesem Con Altura. Foto: Reuters

Podelitev v Las Vegasu so povezovali portoriški pevec Ricky Martin in igralki Roselyn Sanchez ter Paz Vega.

26-letna Španka, znana po moderni interpretaciji flamenko glasbe, ki jo kombinira z r&b-jem in trapom, je prva ženska izvajalka po letu 2006, ki je slavila v omenjeni kategoriji. Pred 13 leti je to uspelo kolumbijski pevki Shakiri.

"Resnično sem presenečena, to je zadnja stvar, ki sem jo pričakovala, prisežem pri bogu. Zelo ponosna sem, to je največja nagrada, ki jo lahko umetnik prejme," je bil prvi odziv Rosalie.

V Barceloni rojena glasbenica, ki je v filmu Bolečina in slava priznanega režiserja Pedra Almodovarja odigrala prvo igralsko vlogo, je slavila tudi v kategoriji najboljša urbana pesem, in sicer s pesmijo Con Altura, pri kateri je sodelovala s kolumbijskim zvezdnikom reggeatona J Balvinom, in v kategoriji najboljši sodobni pop vokalni album.

Alejandro Sanz je osvojil tri kipce.

Poleg Rosalie je tri kipce domov odnesel Alejandro Sanz, med drugim za ploščo leta – Mi Persona Favorita, pri kateri je sodeloval s Camilo Cabello. Španski glasbenik je sicer prejel največ nominacij na letošnjih grammyjih – nominiran je bil v osmih kategorijah. "Brez raznolikosti ne bi bilo latino grammyjev in to je najpomembnejše – raznolikost, ki jo latino glasba in španska glasba zagotovo imata."

Za pesem leta je bila izbrana skladba Calma. Pedro Capó je pesem, ki ima na YouTubu že 1,7 milijarde ogledov, na podelitvi izvedel v duetu z Alicio Keys.

Pedro Capó in Alicia Keys na odru 20. podelitve latino grammyjev.

Posebno priznanje je prejel kolumbijski pevec Juanes, znan po pesmi La camisa negra – imenovan je bil za osebo leta.