20. julija na Soriški planini pripravljajo koncert pod zvezdami. Foto: Organizator

"Kaj pa je pravzaprav slovenska popevka? Je to mar skladba različnih plesno-stilnih izvorov in ritmov, poplemenitena z vrednotami slovenskega ljudskega melosa? To so vprašanja, ki se nemara porajajo prenekateremu ljubitelju slovenske popevke. Stilne opredelitve in njihova določitev niso enoznačne. Dejstvo pa je sledeče: želimo si čim več novih slovenskih skladb, ki so odslikava talentov, ki jih premore naše kulturno okolje. In dalje: želimo si dobre, kvalitetne skladbe, dobre, nevsakdanje, res poetične tekste in izvirne aranžmaje," je po prvi prireditvi, ki je potekala na Bledu v Festivalni dvorani daljnega leta 1962, zapisal neznani avtor in tako dal vedeti, da nekatere skladbe ne bodo nikoli pozabljena.

Ob spremljavi revijskega Orkestra Amadeo pod vodstvom dirigenta Tilna Drakslerja jo bodo priznani slovenski pevci Nuša Derenda, Maja Berce in Andraž Gartner znova oživili ‒ in z njimi stihe slovenskih pesnikov in napeve skladateljev, kot so Jure Robežnik, Gregor Strniša, Elza Budau, Mojmir Sepe in drugih.

"Vsi skupaj poosebljajo čas drugačne družbene stvarnosti in pristnejših, bolj človeških odnosov med ljudmi. Morda spomin na preteklost v svoji nostalgičnosti podreza in obudi v vas vse tisto, kar je najlepše in najboljše," pravijo organizatorji in vabijo na Soriško planino, kjer bodo obiskovalci na večeru, posvečenem zlatemu obdobju slovenske popevke Poletna noč lahko prisluhnili zimzelenim Orion, Med iskrenimi ljudmi, Poletna noč, Maček v žaklju, Dan ljubezni, Pegasto dekle, Ti si moja ljubezen in kopici drugih.