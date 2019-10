Igralec Robert De Niro naj bi zlorabljal zaposleno. Foto: AP

Kot v sodbi navaja domnevna žrtev, jo je vsa leta njene zaposlitve na delovnem mestu žalil, jo neprimerno ogovarjal in se do nje obnašal, kot do svoje ‘pisarniške žene’. Poleg tega ga obtožuje zamujanja pri plačilih in ga krivi za svojo finančno nestabilnost v času njene zaposlitve.

De Niro naj bi od svoje zaposlene zahteval, da ga praska po hrbtu, mu zavezuje kravate in ga zjutraj zbuja pred sestanki. Večkrat se je z njo šalil o svoji rabi viagre in tajnici predlagal, da si ga nagega predstavlja na stranišču. Poleg tega naj bi bila pogosto tarča pijanih izgredov, v katerih jo je neprimerno spolno ogovarjal in zmerjal z razvajeno smrkljo.

De Niro naj bi v pijanih izbruhih obračunaval z zapolsenimi. Foto: Reuters

De Niro vse obtožbe zavrača, v njegovi založniški hiši Canal, pa so sporočili, da gre le za tajničin povračilni udarec, zaradi njihove lastne tožbe proti njej, ki so jo vložili pred tremi tedni. V njej tajnici očitajo hudo malomarnost na delovnem mestu in zlorabo denarja podjetja. Za lastna potovanja naj bi porabljala denar podjetja in si iz kriznih sredstev svojih delodajalcev kupovala draga darila in obleke. Poleg tega naj bi na delu lenarila in v delovnem času pogledala ‘skoraj vse filme in serije na Netflixu’.

Kot je za ameriške medije povedala domnevna žrtev zlorab, je bila prvotna tožba podjetja poskus omadeževanja njenega imena, potem ko je dala odpoved in napovedala, da bo nekdanje delodajalce tožila. Kot je še povedala, je kampanja očitno uspela, saj so ji popolnoma uničili kariero in javno podobo.