V LVMH so pogovore o prevzemu potrdili, a izpostavili, da so ti v začetni fazi in da sklenitev posla še zdaleč ni gotova.

Dobro obveščeni viri so za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnili, da je LVMH k Tiffanyju s prevzemno ponudbo pristopil v začetku meseca, a odgovora Američanov še ni.

Drugi viri so agenciji povedali, da je prevzemna ponudba vredna 14,5 milijarde dolarjev (13,07 milijarde evrov), medtem ko je tržna vrednost Tiffanyja po koncu petkovega trgovanja na Wall Streetu dosegla 11,9 milijarde dolarjev.

"V skupini LVMH lahko v luči govoric na trgu potrdimo, da smo v začetni fazi pogovorov o morebitnem poslu s Tiffanyjem," so danes sporočili iz francoskega koncerna. Če bi prišlo do prevzema, bo ta eden največjih, ki jih je doslej opravil francoska koncern, dodaja AFP.

Po poročanju agencije naj bi sicer do pogovorov med LVMH in Tiffanyjem prišlo, ko je lastnik prvega Bernard Arnault na jugu Teksasa ob prisotnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove hčerke Ivanke odprl novo tovarno Louis Vuitton.