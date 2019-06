Japonske ženske si želijo, da bi bila pravila oblačenja v službi malo ohlapnejša tudi, ko gre za obutev. Foto: Reuters

Igralka in pisateljica Jumi Išikava je v ponedeljek na japonsko ministrstvo za zdravje naslovila poziv k spremembi zakonodaje, po kateri bi bilo prepovedano od žensk zahtevati, naj v službi nosijo visoke pete, oz. jim kakor koli zapovedovati, kako naj se oblačijo.

Išikava je pred nekaj meseci na Twitterju opisala svojo bolečo izkušnjo, ko je honorarno delala v nekem pogrebnem zavodu, kjer je morala ves dan trpeti v visokih petah. Njena zgodba se je dotaknila številnih žensk, ki so se oglasile in delile svoje izkušnje. Išikavo je to spodbudilo k oblikovanju spletne peticije za prepoved zapovedovanja oblačenja na delovnem mestu.

Če so moški lahko nehali nositi kravate ...

"Težko se je gibati v njih, ne moreš teči v njih in stopala te bolijo. In vse to samo zaradi videza," je Išikava kritično zapisala v peticiji, ob tem pa poudarila, da bi vlada lahko temu naredila konec, tako kot je pred leti v želji po zmanjšanju delovanja klimatskih naprav in posledično manjši porabi električne energije dovolila oz. celo spodbujala manj formalno oblačenje moških.

Od leta 2005 naprej tako vse več moški v službo hodi brez kravate, celo z odpetimi gumbi na srajcah, kar ustvarja "prijetnejše delovno okolje", ki ga ne obremenjujejo nepotrebna pravila.

#KuToo - japonski #MeToo

Išikavine peticije se je prijel izraz kampanja #KuToo. Gre za besedno igro, ki ima osnovo v gibanju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam #MeToo, ki ji je dodana predpona #Ku, ki pa lahko pomeni dvoje. Po poročanju Reutersa je namreč japonski izraz za čevelj kutsu (靴) podobno pa se izgovori tudi beseda bolečina ali kutsuu (苦痛).

Na tiskovni konferenci ob predstavitvi peticije je sicer 32-letna pobudnica akcije napovedala, da je peticija le prvi korak k večji enakosti žensk na Japonskem. "Težava je, da veliko žensk tudi same mislijo, da je nošnja visokih pet znak lepega vedenja."

Zdravstveno ministrstvo je na Reutersovo poizvedovanje, kako se bodo odzvali na peticijo, sporočili, da postopek obravnave peticije še poteka, zato izjav ne dajejo.