Foto: Reuters

Na milanskem tednu mode je veliko zanimanje požela prav Versacejeva revija, ki so jo nosile trenutno najbolj iskane manekenke, kot so Kaia Gerber, Gigi in Bella Hadid, Kendell Jenner. Kljuv zvezdniški zasedbi manekenk pa je daleč največji aplavz in stoječe ovacije požela igralka in pevka Jennifer Lopez. Ta je zaprla revijo, nosila pa je posodobljeno verzijo obleke, s katero je opozorila nase že leta 2000.

Jennifer Lopez in Donatella Versace. Foto: Reuters

Ikonična zelena obleka s cvetličnim potiskom, slovitim izrezom do pasu in z visokim razporkom je leta 2019 videti malenkost drugače - pri Versaceju so odstranili rokave, dodali pa so okraske.

Obleka se bo zapisala v zgodovino kot ena najbolj ikoničnih oblek Donatelle Versace. Ravno modna oblikovalka je najprej preizkusila obleko (decembra 1999), nato jo je oblekla pevka Geri Halliwell, a pri nobeni od njih ni obleka požela takšnega odziva kot pri Lopezovi.

Igralka in pevka je pred kratkim razkrila, da bi se skoraj odločila za drugo obleko, a jo je stilist prepričal, da mora obleči to, pri čemer pa je dodala, da nikakor ni pričakovala tako burnega odziva javnosti na svoj izbor. Obleka, ki v različnih anketah in izborih najbolj ikoničnih oblek zaseda najvišja mesta, je pomenila velik preboj tudi za Donatello Versace, ki je po smrti svojega brata Giannija prevzela vodenje znamke.



"Džungelski" potisk krasi tudi nekaj drugih kreacij nove kolekcije modne hiše Versace.