Foto: Reuters

Družbeno omrežje Facebook razmišlja o uvedbi spremembe, ki bi lahko korenito spremenila uporabniško izkušnjo in princip delovanja platforme. Pri omrežju, ki ga aktivno uporablja skoraj 2,5 milijarde uporabnikov po vsem svetu, naj bi že začeli testirati verzijo, ki ne prikazuje števila všečkov, ki jih prejme posamezna objava. Informacijo je prva razkrila raziskovalka Jane Manchun, ki pri uvajanju tovrstne spremembe sodeluje z družbenim omrežjem Instagram. Pojasnila je, da so - podobno kot pri Instagramu - tudi v pri Facebooku tiho spremenili način, kako se objave prikazujejo na mobilni aplikaciji.

Facebook naj bi pri posameznih mobilnih uporabnikih že začel s testiranjem verzije, ki pod objavami ne prikazuje števila všečkov. Foto: EPA

Pri Facebooku so potrdili, da nameravajo preizkušati različne načine prikazovanja števila všečkov posameznih objav, vendar podrobnosti za zdaj niso želeli razkriti.

Kot je povedala Jane Manchun, preizkusna različica Facebooka uporabnikom sicer prikazuje imena njihovih prijateljev, ki so všečkali ali se kako drugače odzvali na posamezno objavo, skupno število všečkov pa je vidno le uporabniku, ki je vsebino objavil. Podobno testno verzijo že nekaj mesecev preizkuša Instagram, pri katerem so verzijo brez števca všečkov najprej uvedli v Kanadi, nato pa še v šestih drugih državah - Avstraliji, na Japonskem, Novi Zelandiji, Irskem, v Italiji in Braziliji.

Padanje priljubljenosti največjega družbenega omrežja

Pri Facebooku, ki je od leta 2012 lastnik Instagrama, do zdaj niso želeli razkriti rezultatov vpeljane spremembe, ki z umikom všečkov precej spreminja uporabniško izkušnjo. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da so v podjetju z rezultati zadovoljni, saj drugače ne bi razmišljali o dodatnih testiranjih na svoji osrednji platformi.

Odstranjevanje oziroma skrivanje števila všečkov naj bi bilo sicer namenjeno izboljševanju uporabniške izkušnje, ustvarjanju manj tekmovalnega okolja in varovanju duševnega zdravja uporabnikov, vendar se pojavljajo tudi ugibanja o tem, da naj bi Facebook s tem želel prikriti padanje priljubljenosti platforme. Družbeno omrežje namreč uporabljalo vse manj ljudi, kar se odraža tudi v manjšem številu všečkov pod objavami.

Instagram je že začel postopno ukinjati prikazovanje všečkov, s čimer želi zmanjšati tekmovalnost in pritisk na uporabnike. Zdaj naj bi mu sledil tudi Facebook. Foto: Reuters

Analize kažejo, da število aktivnih uporabnikov Facebooka v ZDA in Evropi pada. Po raziskavi ameriškega tehnološkega podjetja Triton Digital je največji upad zaznati med uporabniki, mlajšimi od 25 let. Samo v ZDA je Facebook v tej starostni skupini v letu 2017 prenehalo redno uporabljati 2,8 milijona uporabnikov. Sicer naj bi se število uporabnikov zmanjševalo v vseh starostnih skupinah. Lani je začelo upadati tudi število evropskih uporabnikov, na kar so opozorili tudi v pri podjetju samem. Kljub manjši priljubljenosti med Zahodnimi uporabniki, Facebook globalno gledano še vedno raste tudi v številu uporabnikov. Julija letos je platforma naštela 2,41 milijarde aktivnih mesečnih uporabnikov, kar je 8 odstotkov več uporabnikov, kot julija lani.