Agencije za posredovanje dela bi po zagotovilih uprave pod vodstvom Dimitrija Zadela morale nadomestiti dosedanja podjetja izvajalcev pristaniških storitev oz. IPS. Skupna vrednost javnega naročila je bila ocenjena na dobrih 13 milijonov evrov in je bila razdeljena na deset sklopov, od delovodij in kontrolorjev do voznikov tovornih vozil, viličaristov in luških transportnih delavcev. Skupno gre za 346 delavcev.

Luka Koper je zdaj izbrala štiri podjetja ‒ HSG Kariera iz Ljubljane, Adecco, No Problem iz Škofij in koprski T-Momo. Zadnjemu je uspelo pri treh sklopih in bo Luki zagotavljal skupaj 100 delavcev med vozniki tovornih vozil, viličaristi in luškimi transportnimi delavci.

T-Momo že sodeluje z Luko kot podjetje IPS, a se je zdaj preoblikoval v agencijo. "Za delo v Luki imamo zdaj približno 140 zaposlenih. Veliko drugih delavcev sprašuje, da bi prišli k nam, a jih imamo dovolj," je za Primorske novice pojasnil prvi mož T-Moma Subija Tairoski.

Tudi podjetje No Problem je lastniško povezano z nekdanjim podjetjem IPS.

Časopis poroča še, da naj bi večina IPS-ov, prek katerih dela skoraj 1.000 delavcev, svoja podjetja zaprlo, vendar so neuradno nekateri nakazali, da se bodo pritožili oz. vložili tožbe.