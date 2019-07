V torkovi nesreči tovornega vlaka pri Hrastovljah se je razlilo okoli 10.000 litrov kerozina. Slovenske železnice so v preteklih dneh pod strokovnim vodstvom Arsa izvedle odstranitev onesnaženega materiala in s tem realizirale ukrepe za maksimalno zmanjšanje okoljske škode, medtem ko Arso vsak dan izvaja meritve. Foto: BoBo

Koprski župan Aleš Bržan je v izjavi za medije dejal, da ima Istra še vedno velike težave, saj ji grozi ekološka katastrofa. "Stanje se, vsaj kar se tiče komunikacije z ministrstvom, izboljšuje, vendar pa bomo zaskrbljeni, dokler bo obstajala možnost, da pride kar koli v naš vodni vir," je dejal. Možnost, da bo njihov vodni vir onesnažen, je namreč z vsakimi padavinami večja. "Bali se bomo vsakih padavin," je dodal.

Vodo že dobavljajo tudi iz sosednje Hrvaške in iz kraških vodovodov, vendar se koprski župan boji, da bi lahko prišlo do redukcij in okrnjene dobave, ne le prebivalcem, temveč tudi gospodarstvu in turizmu.

Po ministrovih besedah so na pogovorih ugotovili, da je prišlo do nekaj šumov v komunikaciji, zato so skupino, ki skrbi, da ne bi prišlo do onesnaženja vodnega vira s kerozinom, dopolnili s predstavniki in strokovnjaki, ki so jih predlagale občine. Zajc je zagotovil, da delajo vse, da bi preprečili onesnaženje vodnega vira, iz katerega se Obala in njeno zaledje oskrbujeta s pitno vodo. "Naš namen je, da čim več kerozina ujamemo, preden pride do vodnega vira oz. da sploh ne pride," je poudaril.

Pristojni na terenu še preverjajo, kje bi lahko dodatno ulovili kerozin, preden bi ta prišel do zajetja. Gre za vodnjake, ki so pred samim zajetjem. "Po predvidevanjih Arsa napovedane nevihte najbrž še ne bi povzročile onesnaženja, bolj nas skrbi konec tedna," je dejal minister.

Ogrožene čistilne naprave

Če bi kerozin dosegel čistilne naprave v Rižanskem vodovodu, bi bila škoda ogromna, saj bi bile naprave uničene. "Do tega ne sme priti in tega ne bomo dopustili; v tem primeru bomo prej ugasnili vodni vir," je pojasnil Bržan.

Župani štirih istrskih občin so z ministrom ponovno zagnali pogovore o določitvi novega vodnega vira, vendar ne Zajc ne Bržan danes še nista želela biti konkretna pri odgovorih o tem, o katerih možnostih so govorili. "Imamo sestavljena dva predloga, vendar to ni naša naloga. Rade volje damo ministrstvu vse informacije, ki naj prouči tudi finančno plat," je dejal Bržan.

Projekt ureditve novega vira poteka že dolgo let, je spomnil koprski župan, ki krivdo za to vidi predvsem v nekdanjih vodstvih občin, vendar o tem danes ni želel govoriti, saj je prioriteta zagotavljanje varnosti obstoječega vodnega vira.

Kot je napovedal Zajc, se bodo župani že prihodnji teden sestali s predstavniki ministrstva, da bi dosegli dogovor o viru, finančni konstrukciji in časovnici. Ministrstvo za okolje bo pomagalo pri kohezijskih sredstvih, pa tudi morebitnih dodatnih sredstvih za vodni vir, ki bi jih lahko zagotovila država.