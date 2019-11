Vremenske težave v Italiji in Avstriji

V zadnjih 24 urah so gasilci na Koroškem prejeli prek 500 prošenj za posredovanje. Ponoči so se razmere nekoliko umirile, zato je zdaj največ pozornosti namenjene nadzorovanju višine rek.

Reka Krka je denimo pri kraju Weitensfeld dosegla najvišjo gladino v zadnjih 30 letih. V občini Krka so tako popolnoma evakuirali naselje Sandboden, kjer so morali svoja bivališča zapustiti prebivalci 15 hiš. Več deset gasilcev se ukvarja zlasti s utrjevanjem zaščite pred poplavami.

V Labotu ob slovenski meji, kjer se je naraščanje Drave že v nedeljo nekoliko umirilo, so razmere ponoči ostale nespremenjene. Po navedbah vodje gasilcev so morali ponoči opraviti nekaj manjših črpanj vode. Središče mesta sicer ostaja zaprto.

Je pa bregove prestopilo tudi več jezer na Koroškem. Baško jezero pri Beljaku je tako povzročilo poplavo, kakršna se statistično zgodi le enkrat na 100 let. Od noči s sobote na nedeljo je njegova gladina narasla za približno 40 centimetrov na trenutnih 140 centimetrov.

Zaradi razmočene zemlje veliko plazov

Nočno deževje in sneg sta že v nedeljo povzročila številne plazove. Plaz je na območju Špitala ob Dravi zasul hlev. Ženska, ki je bila takrat v njem, je utrpela hude poškodbe. Zjutraj so alarm sprožili tudi v kraju Feld am See, ki mu grozi plaz obsežnega hudourniškega nanosa.

Dramatično je bilo ponoči v kraju Bad Gastein v zvezni deželi Salzburg, kjer je plaz zasul družinsko hišo in jo popolnoma uničil, močno pa je bila poškodovana tudi hišo pod njo. Prebivalko ene od njiju so kmalu rešili, žensko v drugi pa šele po dveh urah.

Še vedno je zaradi zemeljskih plazov zaprtih več cest. Tako na Koroškem, Štajerskem kot na vzhodnem Tirolskem ostajajo zaprte številne šole.

Ponoči so se padavine sicer nekoliko umirile, znova pa naj bi na vzhodu Tirolske in Koroške močneje deževalo oziroma snežilo v noči na torek in v torek, napovedujejo vremenoslovci.