V Velikih Laščah so zaradi veliko toče aktivirali celo plužno službo, toča pa je precej poškodovala poljščine in vrtnine. Foto: Petra Škofič via Neurje.si

Zajc je dejal, da so hude ure zadnje čase pogoste in da glede na segrevanje ozračja pričakuje, da bo takih dogodkov na žalost še več. Sicer pa bodo po popisu škode videli, ali bo lahko v Kočevju pomagala tudi država, je dodal in nadaljeval, da so imeli v Kočevju, kjer ni bilo nobenega poškodovanega, kar srečo v nesreči. Po najhujši ujmi je tudi nehalo deževati, tako da so lahko gasilci nemudoma začeli posredovati in izvajati sanacijo.

Ob tem se je gasilcem zahvalil za hitro pomoč in še povedal, da pripravljajo spremembo zakona o odpravi posledic vremenskih nesreč, s katero želijo skrajšati čas, ko posreduje država, in da upoštevajo vse pogostejše tovrstne dogodke v manjših občinah, ki same ne zmorejo tako obsežne sanacije. Omenjeni zakon naj bi popravili in sprejeli prihodnje leto, je še napovedal Zajc.

Namestnik poveljnika kočevske civilne zaščite Igor Kalinič je povedal, da je intervencija, ki so jo v glavnini končali pol ure po polnoči, v štirih petinah obsegala sanacijo streh, v eni petini pa kleti in drugih objektov. Veter, ki naj bi po neuradnih podatkih presegel 100 kilometrov na uro, je sicer razkril tudi nekaj tovarniških ostrešij, veliko škodo pa je za sabo pustil na kočevskem pokopališču. Uničil je tudi več poljščin, voda pa je zalila številne kleti.

Neurje s točo je v nedeljo na Ptuju ubilo skoraj 300 ptic. Člani DOPPS so na polju pri kraju Skorba našli 279 mrtvih... Objavil/a Neurje.si dne Torek, 09. julij 2019

V Občini Kočevje so sicer našteli nekaj več kot 50 dogodkov, v samem Kočevju, ki je bilo najhuje prizadeto, pa 44. Veliko je bilo tudi podrtih dreves, zaradi katerih so morali za približno pol ure zapreti glavno cesto proti Ljubljani. Hkrati je za približno dve uri brez elektrike ostalo približno 15 vasi v okolici Kočevja, 79 objektov pa je še vedno brez elektrike.

Te bodo vnovič priključili danes, je dodal.

Včerajšnje neurje nad Ptujem in okolico ni bilo katastrofalno le za ljudi, temveč tudi za živali. Danes smo po obvestilu... Objavil/a DOPPS - BirdLife Slovenia dne Ponedeljek, 08. julij 2019

Med približno štiriurno intervencijo je škodo na terenu odpravljalo več kot sto kočevskih gasilcev z 18 vozili. Danes bodo popravili še nekaj preostalih malenkosti in popoldne končali vse dejavnosti za odpravo posledic neurja, je še dejal Kalinič. Kočevski podžupan Roman Hrovat je opozoril, da je Kočevje nedavno že prizadela močnejša toča in da bo treba prisluhniti opozorilom o podnebnih spremembah.

Množičen pogin ptic "Danes smo po obvestilu krajanov na polju pri Skorbi našli 279 mrtvih rečnih in 16 črnoglavih galebov. 39 rečnih, en črnoglavi in en rumenonogi galeb so bili še živi, vendar v zelo slabem stanju," so v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije zapisali na Facebooku in dodali, da je poginule galebe odstranila veterinarsko higienska služba, poškodovane ptice pa so polovili in predali v oskrbo ambulante za male, divje in eksotične živali in azil Golob.

V Zagorju ob Savi dva milijona evrov škode

Nedeljsko neurje je v občini Zagorje ob Savi po prvih grobih podatkih povzročilo za okoli dva milijona evrov škode, je dejal Ivo Vrtačnik, vodja oddelka za gospodarske javne službe na občini. Kratkotrajne intenzivne padavine so glede na relief občine in hudourniške vodotoke največ škode povzročile zaradi zamašenih vodotokov. Voda se je razlivala predvsem po občinskih cestah in poplavljala objekte.

Toča je včeraj zvečer uničila pridelek tudi v Brezovici pri Predgradu. Močna in dolgoživa supercelična nevihta, ki je... Objavil/a Neurje.si dne Ponedeljek, 08. julij 2019

Neurje je največ škode povzročilo na javni infrastrukturi, vodotokih, po zdajšnjih podatkih je zalilo 37 objektov, med njimi tudi nekaj gospodarskih objektov. Zelo velika bo škoda v mizarski delavnici, zalilo je tudi nekaj lokalov, prostore nekdanje Svee. Škodo ima tudi Osnovna šola Ivana Kavčiča na Izlakah, kjer je zalilo kletne prostore, voda pa je skozi streho vdrla tudi v nekatere učilnice.

V neurju se je sprožilo več plazov, nekateri so zaprli ali uničili dele občinskih cest, trije plazovi ogrožajo objekte. Trenutno so zaprte še tri ceste, kar onemogoča dovoz do okoli 25 stanovanjskih hiš. Prevoznost bodo predvidoma uredili danes. Na terenu sta danes tudi dve ekipi direkcije za vode, ki čistita struge vodotokov oz. odstranjujeta nanose. Trenutno še vedno velja tudi obvestilo uporabnikom pitne vode v nekaterih predelih občine Zagorje, da je zaradi skalitve vodnih virov treba vodo prekuhavati.

Škoda tudi v Borovnici, Brezovici, Ribnici ...

Neurje z močnejšimi nalivi in sunki vetra ter točo je povzročalo škodo tudi ponekod drugod. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo v občinah Borovnica, Brezovica, Dobrova -Polhov Gradec, Ig, Jezersko, Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Vrhnika in Žiri, skupno 92 z neurjem povezanih dogodkov.

Gasilci 105 prostovoljnih društev in ene poklicne enote so zaradi poplav meteornih voda morali prečrpavati vodo iz kletnih in pritličnih prostorov stanovanjskih, gospodarskih in industrijskih objektov, poslovnih zgradb in trgovin. Prav tako je voda zalilo več odsekov cest. Močan veter in toča, ki sta spremljala neurje, pa sta podirala drevesa in odkrivala strehe stanovanjskih in drugih objektov.