Več požarov se je združilo v ogromno divjanje ognja. Foto: Reuters

"Onesnaženost zraka v Novem Južnem Walesu predstavlja izredne razmere za javno zdravje," je zapisalo več kot 20 zdravniških organizacij, ki so se združili v Podnebno in zdravstveno zavezništvo.

"Zaradi dima od gozdnih požarov je v delih Sydneyja in Novega Južnega Walesa onesnaženost zraka 22-krat višja kot pri čistem zraku. Ta dim je še posebej nevaren zaradi visoke ravni majhnih delcev PM2,5," so pojasnili.

Oblasti so pozvali k nujnemu ukrepanju za zmanjšanje izpustov. Pri tem so poudarili, da podnebne spremembe še poslabšujejo požare, ki "imajo uničujoč vpliv na zdravje ljudi". "Naše vlade morajo hitro ukrepati za krepko zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, za katere vemo, da povzročajo podnebne spremembe," so navedli.

Ministrstvo za zdravje zvezne države Novi Južni Wales je medtem sporočilo, da se je pretekli teden močno povečalo število obiskov na urgenci zaradi težav z dihanjem.

Gasilci se še naprej spopadajo z več kot sto požari. T. i. megapožar, v katerega se je na začetku meseca združilo več manjših požarov, jim je ušel izpod nadzora. Gori na približno 400.000 hektarjih.

V Sydneyju do 46 stopinj Celzija

Avstralijo je poleg tega zajel tudi vročinski val, kar bo gasilcem še otežilo delo. Padel bi lahko celo temperaturni rekord vseh časov ‒ do zdaj najvišjo temperaturo, 50,7 stopinje Celzija, so leta 1960 namerili v mestu Oodnadatta v Novem Južnem Walesu. V delih Sydneyja so do konca tedna napovedane temperature nad 46 stopinjami, po vsej državi, a se bo živo srebro povzpelo nad 40 stopinj, piše BBC.

Požari po vzhodu države pustošijo od septembra. Od tedaj je umrlo šest ljudi, uničenih pa je bilo več kot 700 hiš. Zgorelo je najmanj tri milijone hektarjev površine.