Aleksandra Pivec je bila med zunanjimi sodelavci projekta SRIPT med avgustom 2017 in septembrom 2018, v času, ko je bila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, sodelovanje pa je končala dan pred nastopom funkcije ministrice. Foto: BoBo/Borut Živulović

"Danes sem tudi sama prvič videla poročilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, z njim se moram najprej podrobno seznaniti. Nato želim opraviti pogovor z novim vodstvom Turistično-gostinske zbornice Slovenije (TGZS), ki so bili moj pogodbeni partner. Še enkrat poudarjam, da sem svoje delo opravila v skladu z navodili naročnika, me pa žalosti, da so, kot se zdaj izkazuje v poročilu, celoten projekt vodili neustrezno," je v odzivu, ki so ga poslali s kmetijskega ministrstva, zapisala Pivčeva.

"Vsekakor pa želim svoje delo pri projektu pojasniti tudi predsedniku vlade, se z njim iskreno pogovoriti. Če bo predsednik vlade Marjan Šarec ocenil, da mi še zaupa, sem pripravljena še naprej opravljati delo kot ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če pa tega zaupanja ni ali pa če predsednik meni, da bo moje nadaljnje ministrovanje pod vprašanjem javnosti, sem predsedniku pripravljena ponuditi svoj nepreklicni odstop," je napovedala.

Premier Marjan Šarec je nato ocenil, da ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec na svojem resorju dela zelo dobro. Revizije projekta SRIPT, pri katerem je gospodarsko ministrstvo ugotovilo nepravilnosti, pa še ni prebral. "Ko bom prebral in bo prišel čas za to, se bomo odločali. Danes težko sodim," je dejal glede ministrice.

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec je glede Aleksandre Pivec, ki spada v kvoto DeSUS-a in se poteguje tudi za predsedniški stolček v stranki, danes dejal, da bo odločitev o nadaljnji ministrski usodi Pivčeve prepustil premierju. "Veliko ljudi prelaga odločitev v moje roke," je komentiral Šarec. Po njegovih navedbah ima sicer Erjavec legitimno pravico izraziti mnenje.

A če so trenja v kakšni stranki, Šarec pravi, da ni treba nanj prelagati odgovornosti, "da bi sodil, kdo je primeren za vodenje stranke ali kaj podobnega". Dejal je, da bi morali biti vsi skupaj odgovorni, spomnil pa je tudi na pomembnost današnje seje DZ-ja. Po njegovih navedbah mora DZ potrditi zakon o izvrševanju proračunov in interventni zakon, "potem pa se bomo pogovarjali".

Ministrstvo za gospodarstvo odkrilo številne nepravilnosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prejšnji teden izdalo končno poročilo o preverjanju izvajanja druge faze projekta Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Turizem (SRIPT). Ugotovilo je več nepravilnosti, med njimi dvojno uveljavljanje stroškov ter nepravilnosti na področju najemanja in izplačil zunanjim izvajalcem, kjer TGZS-ju ni uspelo izkazati revizijske sledi, obstaja tudi sum, da so bili nekateri dokumenti v zadevi ponarejeni oziroma da niso pristni.