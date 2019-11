Pošto, oddano pred stavko, bodo uslužbenci še morali raznositi. Foto: BoBo/Tina Kosec

Za poštne uslužbence sicer veljajo določene stavkovne omejitve, tako bodo morali prvi dan stavke raznositi vso pošto, ki je bila sprejeta pred stavko. Med stavko pa ne bodo raznašali reklam, časnikov, paketov s storitvijo, kot so denimo odkupnina, plačila prek dobavnice in podobno.

Na poštnih okencih pa ne bodo opravljali trgovskih in bančnih storitev, kar pomeni, da stavkajoči ne bodo prodajali vstopnic, srečk in podobnega oziroma vsega, kar niso poštne storitve. Določene omejitve bodo tudi pri poštnih storitvah. “Glede na vse omejitve, ki jih imamo kot družba posebnega pomena, bi od države kot lastnika pričakovali, da bo to upošteval tudi drugje, ne pa da se pričakujejo dobički kot pri običajni gospodarski družbi,” ob tem poudarja Saša Gržinič iz SPD-ja.

Nestavkajoči že pozvani k nadurnemu delu

Za udeležbo v stavki se vsak delavec odloča sam – ne glede na to, ali je član sindikata ali ne, po besedah Saše Gržiniča iz SPD-ja pa je trenutno vzdušje spodbudno, saj so udeležbo v stavki napovedali tudi marsikateri delavci, ki niso člani sindikata. Medtem so pri delodajalcu po naših informacijah izdali okrožnico, v kateri označujejo stavko kot nezakonito, in napovedujejo uporabo pravnih sredstev zoper stavko. Gržinič ob tem upa, da delavci ne bodo tega dojeli kot pritisk, da naj ne stavkajo. Ob tem so bili delavci, ki ne bodo stavkali, po naših informacijah že pozvani k izdaji soglasja za opravljanje nadur in opravljanje dela stavkajočih.

SPD: Razmere za delo so slabe

V SPD-ju so na Pošto Slovenije naslovili štiri zahteve, ki se nanašajo na že več let trajajoče kadrovske težave. V SPD-ju poudarjajo, da je zaradi slabih razmer za delo fluktuacija ljudi na Pošti Slovenije zelo visoka, kar pa občutijo drugi zaposleni, ki morajo pogosto opravljati nadure, letos pa tudi niso mogli v celoti izkoristiti lanskega dopusta do zakonsko določenega roka.

Zato so, kot smo že poročali, na Pošto naslovili štiri zahteve, ki bi izboljšale pogoje dela. Med njimi je povečanje števila delavcev za razbremenitev zaposlenih, dvig plač, ki bi naredil to delo zanimivejše delavcem, ki običajno Pošto hitro zapustijo. Tretja zahteva je bila priprava ocene tveganja za posamezna delovna mesta in poslovalnice ter uvedba krajšega referenčnega obdobja, v katerem bi se obračunale opravljene nadure, ki jih delavci nakopičijo zaradi preobilice dela. V sindikatu so ob tem poudarili, da je na Pošti zaradi izčrpanosti tudi nadpovprečno veliko bolniških odsotnosti, kar zaposlene še dodatno obremenjuje.

SPD vztraja pri 10 odstotkih, Pošta pri 0

Pri prvi točki glede dodatnih zaposlitev so sicer pri SPD-ju in Pošti do določene mere zbližali stališča: "Mi smo želeli opredeliti natančno število novih zaposlitev, pri čemer bi se upoštevale tako nadure kot delež bolniških odsotnosti." Na Pošti so zahtevo po 300 dodatnih delavcih ocenili kot preuranjeno, saj so že realizirali 231 dodatnih zaposlitev iz stavkovnega dogovora, ki sta ga oba sindikata podpisala ob zadnji napovedi stavke. So pa poudarili, da so pripravljeni spremljati fluktuacijo kadrov in o tem redno obveščati oba sindikata ter na podlagi podatkov sprejemati morebitne dodatne zaposlitve.

So pa pogajanja obtičala pri točki dviga plač, kjer je sindikat zahteval 10-odstoten dvig plač, Pošta pa ni ponudila niti odstotka. Na Pošti so ob tem poudarili, da ta stavkovna zahteva po njihovem mnenju ni utemeljena, saj bi pomenila dodatno obremenitev na področju stroškov dela, ki so se na pošti že zvišali glede na zadnji dogovor s sindikatoma. S tem dogovorom so bili povišani nekateri dodatki in tudi regres.

Glede revizije ocene tveganja oziroma prenove obravnave zdravja na delovnem mestu se na Pošti prav tako niso pripravljeni pogajati, saj menijo, da je ocena tveganja skladna z zakonodajo. So se pa pripravljeni pogajati o referenčnih obdobjih, kjer pa na pošti predlagajo dve referenčni obdobji. Po mnenju pošte je to primeren kompromis med željami sindikata in prizadevanji delodajalca.