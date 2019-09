Žagar je na prejšnjih dveh dirkah dvakrat prišel do finala in s tretjim mestom v Vojensu in drugim v Teterowu dosegel najboljša izida sezone.

Matej Žagar bo med elito nastopal tudi v prihodnji sezoni. Foto: AMZS

Tokat je nastope končal v polfinalu s tretjim mestom v svoji skupini, potem ko je pred tem v rednem delu zbral osem točk in se kot osmi še prebil v izločilne vožnje.

Skupno SP pred zadnjo dirko, ki bo čez 14 dni v Torunu na Poljskem, še ni odločen. A vodilni Zmarzlik ima zdaj sedem točk naskoka (118 točk), najbližja zasledovalca pa sta Sajfutdinov s 111 in Madsen s 109.

Žagar ima zagotovljene nastope med elito tudi v prihodnosti

Žagar je v SP-ju osmi s 74 točkami, a mu ne bo treba trepetati do zadnje dirke, ali bo ostal med najboljšo osmerico, ki si neposredno zagotovi nastop tudi v prihodnji sezoni. Tudi če se mu bo letos osmerica izmuznila, ima nastope v SP-ju 2020 že zagotovljene, saj je letos zmagal v kvalifikacijah za serijo grand prix.