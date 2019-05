Ilka Štuhec kljub velikemu zanimanju vseh navzočih še ni mogla izdati imena novega trenerja. Foto: BoBo

Nosilcem kolajn in tistim, ki so na tekmah svetovnega pokala stopili na oder za zmagovalce, so podelili kipce bloških smučarjev za izjemne športne dosežke, hkrati pa so nagradili tudi nadarjene športnike, ki so prejeli plakete SZS-ja za posebne dosežke na mladinskih svetovnih prvenstvih.

Ilka Štuhec je letos ubranila naslov svetovne prvakinje v smuku. Zdaj se Mariborčanka vrača po poškodbi. Kot je dejala, je rehabilitacija pri koncu, normalno že trenira in gre vse po načrtu: "Pri vsakem vračanju nikoli ne veš, kako si pripravljen in kaj te čaka, ali boš spet sposoben hitro smučati in hkrati uživati, da se toliko sprostiš, da dejansko spet dosegaš tista najvišja mesta. Vedno znova verjamem, da mi bo uspelo in da to zmorem, zato se bom v prihodnji sezoni še enkrat vrnila, upam, da tja, kamor spadam."

Štuhčeva v črni obleki blestela na Večeru šampionov

Kipce so prejeli še alpska smučarja Štefan Hadalin in Žan Kranjec, deskarji na snegu Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč, smučar prostega sloga Filip Flisar, smučarske skakalke Ema Klinec, Urša Bogataj in Nika Križnar, smučarski skakalci Timi Zajc, Domen Prevc in Peter Prevc, tekačici na smučeh Katja Višnar in Anamarija Lampič, smučar telemarka Jure Aleš ter ekipi v smučarskih skokih, in sicer ženska v sestavi Jerneja Brecl, Špela Rogelj, Nika Križnar in Urša Bogataj, ter moška v sestavi Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc in Timi Zajc.

Plakete SZS-ja za posebne dosežke na mladinskih svetovnih prvenstvih pa so dobili alpska smučarka Meta Hrovat, biatlonca Alex Cisar in Lovro Planko, moška biatlonska štafeta, ki jo sestavljajo Alex Cisar, Lovro Planko, Anton Vidmar, ter moška ekipa v smučarskih skokih, ki jo sestavljajo Aljaž Osterc, Jan Bombek, Jernej Presečnik in Žak Mogel.

Bloški smučarji za junake pretekle zime

Planica je ikona za Slovence

Pred galavečerom se je v hotelu Union pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) začel prvi del dvodnevnega sestanka koordinacijske skupine za nordijsko svetovno prvenstvo Planica 2023. Uvodni tovrstni sestanek, ki bo vse do prvenstva vsako leto združil vse sodelujoče pri prvenstvu, je odprl predsednik SZS-ja Enzo Smrekar, ki je nagovoril delegacijo FIS-a na čelu z generalno sekretarko Sarah Lewis.

Lewisova je sestanek pospremila z besedami: "Planica je ikona za Slovence in smučarje skakalce, eden izmed najbolj znanih in izkušenih organizatorjev poletov in skokov, tradicionalni gostitelj vsakoletnega finala svetovnega pokala, svetovnega pokala v teku na smučeh in svetovnega prvenstva v smučarskih poletih vsakih deset let. To bo prvo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Sloveniji."

"Slovenija je prvenstvo dobila po več kandidaturah, zato je treba vsekakor omeniti velika prizadevanja organizatorjev vse od izvolitve natanko pred enim letom. Zdaj se bomo lotili praktičnih podrobnosti in mejnikov za prihajajoča leta, ki bodo minila hitro. Obetamo si tudi podporo vlade za enega izmed najpomembnejših športnih dogodkov, ki bo potekal v Sloveniji," je dodala. Organizacijski komite Planica je v Ljubljani opisal vizijo, poslanstvo in cilje svetovnega prvenstva in predstavil druge elemente organizacije dogodka, skupina pa bo v petek odpotovala v Planico na ogled Nordijskega centra.