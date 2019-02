TV SLO 2/MMC: Ob 14.30 kvalifikacije skakalcev

Slovenija v postavi Zajc, Lanišek, Jelar in Peter Prevc

Seefeld - MMC RTV SLO

Na zadnjem treningu je bil izmed Slovencev najboljši Anže Lanišek. Foto: EPA

Na slovitem Bergislu v Innsbrucku bodo v soboto in nedeljo podelili dva kompleta medalj svetovnega prvenstva smučarjem skakalcem. Danes ob 14.30 so na sporedu kvalifikacije za sobotno posamično tekmo. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.