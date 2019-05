Oglas

Češplje izkoščičimo. Skuto zmešamo s ščepcem soli, moko in jajcem. Postopoma vmešamo tudi pšenični zdrob. V vsako češpljo damo pol žličke rjavega sladkorja in nekaj mandljevih lističev.

Testo razdelimo na deset delov in z mokrimi rokami oblikujemo cmoke, v katere damo po eno češpljo. Cmoke položimo v osoljen krop in jih kuhamo približno 20 minut. Nato jih s penovko poberemo iz vode, zabelimo z na maslu popraženimi drobtinami in potresemo s preostalimi mandlji in cimetom.