Segrejete oljčno olje, na katerem popečete narezan pršut, dodate čebulo, da postekleni, in nato primešate vso narezano zelenjavo, razen krompirja. Vse dušite približno 10 minut. Ko sok izpari, dodate česen, papriko v prahu, kajenski poper in paradižnikovo omako ter vse kratko pokuhate.



V pomaščen lončen pekač naložite na dno rezine krompirja, pokrijete vse z zelenjavno mešanico in na koncu še z eno plastjo krompirja. S pisanimi paprikami in chorizo salamo vse okrasite v slogu vrtečega se krila za flamenko. Na vrhu ubijete 4 jajca (ali manj) in popečete v pečici le toliko, da jajca lepo zakrknejo. Posujete s peteršiljem in malo kajenskega popra.