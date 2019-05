Oglas

Sol razmešamo v ledeno mrzli vodi (liter vode in pest soli). Sardele očistimo in na hitro operemo v dveh osoljenih vodah ter odcedimo. Stresemo v presejane drobtine, malo potresemo in stresemo v mrežico, da odpadejo odvečne drobtine.

Če nam ostanejo sveže sardele, jim odstranimo kost, spečemo, prelijemo z oprano in ocvrto stoletno čebulo, vodo, kisom in limono - marinado ali "šavorjem" kot tej jedi pravijo Primorci.V toplo ponev, ki ni iz teflona ali druge umetne mase, vlijemo olje in takoj dodamo pripravljene sardele. Povečamo temperaturo in pečemo na vsaki strani približno 3 minute. Pečene sardele pokapamo z olivnim oljem in limoninim sokom.



Nasvet: Naravna morska sol je pogoj, da se sardele ne bodo prijele dna posode, da hiša ne bo smrdela po starih ribah. Ribe pečemo toliko minut, kolikor je riba težka. Če so sardele sveže in oprane v pravi soli, česen in peteršilj nista potrebna. Mnogi s tržaško omako prekrijejo okus starih sardel.