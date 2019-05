Oglas

Bi vam teknilo? Foto: Dobro jutro

Za nadev potrebujemo: 400 g skute, 2 jajci, 150 g medu, 4-5 žlic zdroba.

Za polnozrnati kruh kvas razpustimo v vodi. V drugi skledi zmešamo preostale sestavine, prilijemo kvašeno mešanico in testo od zunaj navznoter gnetemo približno 10 minut. Skledo pokrijemo z vlažno kuhinjsko krpo in testo pustimo vzhajati približno 20 minut. Testo vnovič gnetemo 10 minut. Oblikujemo 2 štruci in ju po diagonali večkrat zarežemo. Štruci položimo v pekač in ju pustimo počivati še 15 minut. Pečico segrejemo na 280 stopinj (ali na 240 stopinj). Pekač potisnemo v pečico, podenj pa podstavimo skodelico z vodo. Kruh približno 20 minut pečemo pri 230 stopinjah. Temperaturo zmanjšamo na 160 stopinj in kruh pečemo še približno 30 minut.

Za medene skutne štruklje kvas zdrobimo v mlačno mleko in pustimo toliko časa, da pripravimo preostale sestavine. V večjo posodo damo moko in pripravimo jamico. Dodamo sol, razpuščeno maslo, zmešano jajce, sladkor, limonovo lupinico in žličko ruma, nato še kvas v mleku. Vse sestavine zgnetemo v testo. Testo pustimo vzhajati, da podvoji svojo velikost. Za nadev skuto pretlačimo in ji dodamo jajci in med. Zdrob dodajamo po žlicah. Dodamo toliko žlic, da se masa osuši - po občutku. Vzhajano testo razvaljamo na približno pol cm debeline.

Namažemo z nadevom in zvijemo kot pri potici. Štrukelj lahko pečemo v kosu kot potico ali narežemo na polžke, ki jih položimo na papir za peko. Pečemo približno 20 minut na 180 stopinj. Polžke postrežemo za zajtrk ali ob popoldanskem čaju. Štruklje lahko tudi kuhamo v vodi ali na sopari in so priloga pri glavnih jedeh z mesom ali pa sladica.