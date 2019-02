Oglas

Iz koruznih tortilj izrežemo kroge premera približno 10 cm (odvisno od želene velikosti sendviča). Kislo smetano zmešamo s poprom in peteršiljem.

Sredino pšenične tortilje premažemo s čajno žličko kisle smetane in nanjo dodamo pest naribanega sira. Čezenj dodamo 3 rezine pršuta in dva lista solate. Na nadev položimo izrezan krog koruzne tortilje. Pšenično tortiljo, ki je okrog nadeva, zapognemo po delih na koruzno tortiljo in oblikujemo sendvič.

V ponvi segrejemo nekaj žlic olja na srednji do višji temperaturi. Na olje položimo sendvič z zapognjenim/zloženim delom navzdol. Ko se zlato zapeče in tako drži zaprto obliko, ga obrnemo okrog in zapečemo še na drugi strani.