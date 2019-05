Michael Rice na evrovizijskem odru. Foto: Reuters

21-letni Rice, nekdanji tekmovalec britanskega X-Factorja, je za tabloid The Sun povedal, da bi se letos celo Elton John ali Gary Barlow uvrstila povsem na rep, za kar gre kriviti pogrom javnosti proti izstopu Britancev iz Evropske unije.

Tako menijo tudi številni britanski gledalci Evrovizije.

A, kot poudarja BBC, se Velika Britanija že polno desetletje ni uvrstila v prvo deseterico, od zadnje zmage pa mineva že več kot 20 let. Skratka, porazi na Evroviziji Britance spremljajo že precej dlje - še preden se je sploh začelo govoriti o referendumu za brexit.

Rice je pred Evrovizijo nastopil v enajsti sezoni britanskega X-Factorja. Foto: Reuters

Številke ne lažejo: Britanci so dosledno slabi. Njihova povprečna uvrstitev na Evroviziji v treh letih pred referendumom je bilo 22. mesto, njihova povprečna uvrstitev v treh letih po njem pa prav tako 22. mesto.

Lahko torej Velika Britanija res krivi politiko za slabe uvrstitve na tem priljubljenem tekmovanju?

Nekateri menijo, da lahko, a da sovraštvo do Britancev izvira iz njihove zunanje politike in udinjanja ZDA. "To je zato, ker smo napadli Irak. To je zaradi Afganistana. Za udeležence Evrovizije smo najbližje Ameriki in zato nas sovražijo," meni TV-kritik Kevin O'Sullivan.

Preprosto - slabe pesmi

Urednik revije The Spectator Fraser Nelson je bolj stvaren. "Za Britance je mikavno kriviti politiko ali brexit, ko pogorimo na Evroviziji, a tu se je treba spopasti z realnostjo. Nizozemcem do zmage ni pomagala politika – imeli so izvrstno pesem, mi pa preprosto ne," je povedal za BBC.

Britanci so zadnjič slavili zmago davnega leta 1997 s Katrino and the Waves. Foto: Reuters

"Dokler bomo Britanci kar naprej krivili politiko za evrovizijske poraze, bomo še naprej nizali poraz za porazom na največjem svetovnem glasbenem odru in bomo še naprej tja pošiljali tekmovalce, ki so opazno slabši od tistih iz desetkrat manjših držav."

Treba pa je omeniti še en dejavnik – kakovostnejši britanski izvajalci nočejo biti niti od daleč povezani z Evrovizijo in imajo do tega tekmovanja izrazito odklonilen odnos, ni pa bilo vedno tako.

In še dejstvo, da se Velika Britanija kot ena od "velikih petih" avtomatično uvrsti v finale, kar pa ni nujno dobro. Od peterice, ki jo sestavljajo še Italija, Francija, Nemčija in Španija, je Italija s povprečno osmim mestom edina, ki ni nanizala podpovprečnih uvrstitev. Francija se giblje okoli 17. mesta, Nemčija okoli 18., Španija 20., Britanci pa, kot omenjeno, 22.

To pomeni, da oboževalci dejansko niso tako seznanjeni s pesmimi te peterice, ki ji tudi zmanjka ena dodatna vaja v polfinalu. Kot meni Nelson, so se Britanci zaradi avtomatične uvrstitve v finale v zadnjih letih "polenili".