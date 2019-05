Vsako evrovizijsko žirijo sestavlja pet članov. Foto: Klara Širovnik

Zmagovalno skladbo bodo na Evroviziji izbrali gledalci prek telefonskega glasovanja in petčlanske strokovne žirije v vseh 41 državah udeleženkah. Glasovi bodo v razmerju 50-50.

Pri nas žirijo sestavljajo glasbeni novinar in v. d. urednika glasbenega programa Vala 202 Žiga Klančar, pevka skupine Fed Horses Urša Mihevc, pevka Ula Ložar, pevec in glasbenik skupine Okustični Mate Bro ter besedilopiska Urša Vlašič.

S čim pa bodo posamezni predstavniki prepričali slovenske žirante? Urša Vlašič pravi, da je glavno merilo seveda vokalna sposobnost. "V glavnem ocenjujemo vokal in kvaliteto komada," pove. Kakšen pa je na Evroviziji pomen celostnega nastopa, torej tudi recimo plesnih vložkov? "Kako dobro nastopajoči pleše me niti ne zanima," zabrusi.

Na drugi strani si Mate Bro pred tovrstnim ocenjevanjem zastavi tri kategorije, ki jih morajo izpolniti tekmovalci. Najpomembnejši je seveda vokalni nastop, sledi akustična podoba skladbe, konec koncev pa mu je pomembna tudi "celostna slika nastopa" oziroma kako posamezne sestavine izvedbe sovpadajo kot celota.

Slovenijo so kot finalistko na predizboru razglasili čisto zadnjo. Foto: Eurovision.tv/Thomas Hanses

Ula Ložar pravi, da ji je najpomembnejši vokal tekmovalca, a jo lahko še dodatno prepriča zanimiv nastop. "Če vidim, da nekdo res ful dobro pleše in da je hkrati še vokalno natreniran, je to še dodatna prednost, dosega še višjo stopnjo sposobnosti pevca," pove in doda, da upošteva tudi, kako zahtevno pesem izvaja posameznik, saj se tudi čez ta vidik izrazi razpon njegovega vokala.

Vseh skladb slovenski žiranti sicer še niso preposlušali, a so približno seznanjeni s tem, kaj je letos na evrovizijskem pladnju. "Približno sem že preposlušala vse skladbe, mislim pa, da svojega favorita še ne smem izdati. Sicer že vem katera skladba mi je najbolj všeč, a še čakam na to, kako se bodo tekmovalci odrezali v finalu," še pove Ula Ložar.

Kako pa žiranti komentirajo odzive Zale in Gašperja na evrovizijski stres? "Jaz mislim, da je v življenju najbolj pomembno, da si iskren. S takimi ekstremnimi situacijami kot je Evrovizija se vsak sooča po svoje, biti izpostavljen pred tako množico ljudi zna biti zelo velik pritisk," pravi Urša Mihevc, dodaja pa, da ceni, da naša predstavnika iskreno izrazita kako se počutita. "Navsezadnje o tem govori tudi njuna skladba," še pove.

Po drugi strani je Vlašičeva prepričana, da jima bi takšen odnos lahko škodil. "Ljudje si tako zelo želijo biti na Evroviziji, njima pa je bilo to omogočeno. Če se zmrduješ nad tem, je isto kot da bi ti nekdo dal darilo in bi se zmrdoval. Tina Maze tudi ni rekla na sredi hriba, da se ji več ne da. Če greš v igro, greš v igro," pove.

Točke glasovanja slovenske žirije bo v Tel Aviv sicer sporočila lanska slovenska evrovizijska predstavnica Lea Sirk, za MMC pa je v preteklosti že povedala, da se izkušnje veseli, obenem pa je tudi malce živčna.

Kot je znano bosta Zala in Gašper na finalu nastopila 10., večer bo sicer odprla predstavnica Malte, sklenil pa predstavnik Španije.