Praznično drevo so dostavili s kočijo. Foto: Reuters

Ko je pred Belo hišo zapeljala kočija, ki sta jo vlekla Cash in Ben in pritovorila 5,49-metrsko drevo, so člani orkestra zaigrali tradicionalno božično O Christmas Tree, do njih pa je v družbi mornariškega častnika pristopila Melania Trump – in tako uradno prevzela drevo, ki bo krasilo Modri salon Bele hiše.

Čast, da pred sedež ameriškega predsednika dostavi praznično drevo (tudi tokrat je to navadna ameriška duglazija), je tokrat pripadla kmetu Larryju Snyderju iz Pitmana (Pensilvanija), ki je zmagal na vsakoletnem tekmovanju prazničnih dreves v organizaciji ameriškega nacionalnega združenja za božična drevesa. Snyderjevo kmetijo je nato oktobra obiskala delegacija iz Bele hiše, ki je izbrala drevo.

Drevo bodo zdaj, kot omenjeno, namestili v Modri salon, kjer so morali najprej odstraniti ogromen lestenec, da bodo drevo sploh lahko postavili, piše AP in dodaja, da bodo drevo "zaradi varnosti in stabilnosti" nato obrezali in privezali.

Samo okraševanje Bele hiše se je, sodeč po objavah prve dame na družbenem omrežju Instagram, z načrtovanjem in izborom barv začelo že julija, prihodnji teden pa se začne tudi zares, pri čemer bo sodelovala cela vojska dekoraterjev, cvetličarjev, vrtnarjev in drugih.

Ta teden sicer tradicionalno opravilo čaka tudi Donalda Trumpa. V četrtek namreč Američani praznujejo zahvalni dan, nekaj dni prej pa predsednik po tradiciji pomilosti purana. Letos lahko Američani prek spleta glasujejo, kateri od dveh na smrt obsojenih bo pomiloščen: 20-kilogramski Bread ali 21-kilogramski Butter.