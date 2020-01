Kevin Spacey se je za svoje neprimerno vedenje v preteklosti opravičil, vse novejše očitke pa ostro zavrača in trdi, da je nedolžen. Kljub vsemu so mu obtožbe uničile kariero. Foto: Reuters

Ena prvih odmevnejših zgodb letošnjega leta je bilo zaslišanje nekdaj enega najbolj cenjenih in priljubljenih ameriških igralcev Kevina Spaceyja, ki se od oktobra 2017 spoprijema s številnimi obtožbami o spolnem nadlegovanju. Na začetku januarja letos se je Spacey na sodišču v ameriški zvezni državi Massachusetts izrekel za nedolžnega glede obtožbe o nedostojnem napadu na najstnika, ki naj bi ga leta 2016 otipaval v baru.

Zaradi domnevnega otipavanja takrat 18-letnega fanta, ki je delal v baru, je Netflix "ubil" Spaceyjev lik v slavni seriji Hiša iz kart, 60-letni igralec pa od tedaj ni dobil nobene druge vidnejše vloge. Primer je bil šest mesecev pozneje sicer ustavljen, saj je 18-letnik umaknil obtožbo, za enako potezo pa so se odločili tudi na tožilstvu in opustili pregon. A ugled Spaceyja je z obsodbo ali brez nje že nekaj časa uničen.

Chris Brown znova v težavah

Nekaj dni po tem, ko je po eni noči v zaporu odkorakal na prostost, je Chris Brown proti ženski, ki ga je obtožila posilstva, vložil tožbo zaradi obrekovanja. Foto: Reuters

Novo leto je nove težave prineslo tudi Chrisu Brownu, ki je tudi v preteklosti poskrbel za številne škandale. 22. januarja je ameriškega raperja policija v Parizu aretirala zaradi domnevnega posilstva. Brown, ki je bil že leta 2009 obsojen na pogojno kazen, ker je napadel takratno dekle, popzvezdnico Rihanno, je bil aretiran skupaj s prijateljem in telesnim stražarjem. Vse tri je posilstva obtožila 24-letnica, ki je Browna spoznala na zabavi v pariškem nočnem klubu v bližini Elizejskih poljan. Brown je obtožbe o posilstvu, ki naj bi se zgodilo po zabavi v hotelu Mandarin Oriental, ostro zanikal, dan po aretaciji pa je bil izpuščen na prostost: francoska policija je sicer nadaljevala preiskavo, a je pevec zapustil Francijo, nato pa proti ženski vložil tožbo zaradi obrekovanja.

Lažni sovražni napad

Konec januarja se je začela tudi ena izmed najbolj bizarnih letošnjih zgodb iz sveta šovbiznisa. Temnopolti ameriški igralec Jussie Smollett, ki je zaslovel predvsem z vlogo v televizijski seriji Empire, je 29. januarja prijavil, da sta ga v zgodnjih jutranjih urah na ulici v Čikagu napadla in pretepla dva belopolta Trumpova podpornika. Po njegovih navedbah naj bi ga zmerjala zaradi njegove homoseksualnosti in barve kože, polila z belilom za perilo, nato pa mu okoli vratu nataknila zanko za obešanje. S to zanko je potem domnevno napadeni odšel v svoje stanovanje, kamor je prišla tudi policija.

Jussie Smollett je prek zrežiranega napada želel pridobiti prepoznavnost in si izboriti višjo plačo, a je ravno zaradi afere izgubil vlogo v seriji Empire. Foto: Reuters

A policisti so kmalu posumili, da je z zgodbo nekaj narobe. Smollett med drugim preiskovalcem ni hotel predati telefona, na katerem so bile domnevne grožnje. Posnetka napada na ulici niso mogli najti kljub varnostnim kameram, v bližini kraja domnevnega napada pa so našli dva nigerijska državljana. Ko so ju zaslišali, se je izkazalo, da gre za igralčeva znanca. Policisti so na podlagi zbranih dokazov ugotovili, da sta napad na pobudo Smolletta uprizorila ravno Nigerijca. S potezo je Smollett želel pridobiti pozornost in dodatno slavo ter iztržiti višjo plačo.

Zoper igralca je bila vložena obtožnica, ki ga je bremenila lažne prijave kriminalnega dejanja. Tožilstvo je pozneje sicer umaknilo obtožnico, proti igralcu pa so tožbo vložile čikaške oblasti, ki od njega zahtevajo povrnitev stroškov preiskave v znesku 130 tisoč dolarjev. Smollett je na to odgovoril z nasprotno tožbo zaradi "zlonamernega pregona". Smollett je sicer zaradi kontroverznega dogajanja izgubil vlogo v seriji Empire, njegovo dejanje pa je naletelo na široko neodobravanje javnosti.

21 Savage je svojo identiteto gradil na svoji ulični preteklosti, a se je izkazalo, da je resnica nekoliko drugačna. Foto: EPA

Za še eno nenavadno zgodbo je februarja poskrbel raper 21 Savage, ki se je predstavljal kot nekdo, ki je odraščal v nevarni soseski ameriškega mesta Atlante, kar je velikokrat omenjal tudi v svojih besedilih. Na presenečenje njegovih oboževalcev se je izkazalo, da je 26-letni Shayaa Bin Abraham-Joseph, kot se glasi njegovo pravo ime, iz Velike Britanije v ZDA prispel julija 2005, ko je bil star 12 let. Po enem letu, ko mu je dovoljenje za bivanje v ZDA poteklo, ni zapustil države, kar bi v skladu s pravili moral storiti. Ameriške oblasti so zato sprožile postopek za njegovo izselitev iz države, ki sicer še ni končan.

Milijardni kozmetični imperij

Kylie Jenner je v svoje podjetje vložila 250 tisoč evrov, pri 21 letih pa je zaslužila več kot milijardo dolarjev. Marku Zuckerbergu, ustanovitelju Facebooka, je to uspelo pri 23 letih. Foto: Reuters

Marca je ameriška revija Forbes Kylie Jenner razglasil za najmlajšo ameriško milijarderko, ki si je bogastvo prislužila sama. To ji je uspelo pri zgolj 21 letih. Kylie je svetovno slavo sprva dosegla s sodelovanjem v družinski resničnostni oddaji Keeping Up With The Kardashians, bogastvo pa je zaslužila po zaslugi kozmetičnega podjetja Kylie Cosmetics. Ker 21-letna Kylie prihaja iz slavne in bogate družine Kardashian, so se nemudoma pojavile polemike o tem, koliko je pri tem njenega dejanskega dela. Kylie so v bran stopili pri Forbesu, kjer so zapisali, da bogastvo, pridobljeno z lastnim poslovanjem, definirajo tako, da do njega pride oseba, ki ustanovi podjetje in tako zasluži večino denarja, in ne nekdo, ki del ali ves denar podeduje.

Na obtožbe se je že odzvala tudi Jennerjeva, ki je povedala, da so jo starši nehali financirati pri 15 letih in ji rekli, naj denar začne služiti sama. "Hočem povedati to, da sem zagotovo imela dobro podlago, a podedovala nisem nobenega denarja," je povedala Kylie.

Dogajanje okrog kralja popa je pestro tudi deset let po njegovi smrti. Foto: AP

Junija letos je minilo deset let od smrti Michaela Jacksona. Njegovi oboževalci so ob tem v spomin na kralja popa organizirali shod, hkrati pa so protestirali proti navedbam iz HBO-jevega dokumentarca Leaving Neverland, v katerem je Jackson prikazan kot pedofil. V dokumentarcu namreč dva moška trdita, da ju je slavni pevec zlorabil, ko sta bila stara sedem oziroma 10 let. Obtožbe je ostro zavrnila tudi Jacksonova družina, ki je moška označila za oportunista. Julija so povezane skupine oboževalcev Michaela Jacksona proti moškima iz dokumentarca vložile tudi odškodninski zahtevek zaradi blatenja pevčevega imena.

Mesec dni v švedskem priporu

Ameriški raper A$AP Rocky se je konec julija v Stockholmu skupaj s spremljevalcema zapletel v prepir z dvema najstnikoma, ki se je končal s pretepom, ki so ga ujele tudi nadzorne kamere. Glasbenika je aretirala švedska policija, en mesec je odsedel v priporu, sodišče pa je nato odločilo, da je raper kriv napada in povzročitve telesnih poškodb. Ker pa povzročene poškodbe niso bile hude, jo je glasbenik odnesel zgolj s pogojno zaporno kaznijo in plačilom odškodnine.

A$AP Rocky je vztrajal, da je šlo za samoobrambo. Foto: Reuters

Glasbenik je sicer ves čas sojenja vztrajal, da sta ga najstnika nadlegovala in mu sledila več ulic, a je sodišče razsodilo, da nista ogrožala obtoženih, zato niso imeli pravice do samoobrambe. V času, ko je sedel v priporu, so njegovi oboževalci in številni glasbeniki švedske oblasti pozivali, naj raperja izpustijo na prostost. Za njegovo izpustitev se je poleg zvezdniških prijateljev, kot so Kim Kardashian, Kanye West, Post Malone in Nicki Minaj, zavzel tudi ameriški predsednik Donald Trump.

The Rock znova na vrhu lestvice

Dwayne Johnson je na vrhu Forbesove lestvice kraljeval tudi leta 2016, lani in predlani pa je zasedel 2. mesto. Foto: Reuters

Ameriškemu akcijskemu zvezdniku Dwaynu Johnsonu – The Rocku se je na uveljavljeni Forbesovi lestvici najbolje plačanih igralcev znova uspelo prebiti na sam vrh. Po izračunih priznane ameriške revije je 47-letni igralec v obdobju med avgustom 2018 in avgustom 2019 zaslužil 89,4 milijona ameriških dolarjev (80,7 milijona evrov). Kot so zapisali pri Forbesu, je zvezdnik 25 milijonov prejel za snemanje filma Jumanji: The Next Level, pripadel pa mu je tudi delež od prodaje prejšnjega dela Jumanjija – Dobrodošli v džungli. Poleg tega je The Rock v žep pospravil 700 tisočakov za vsak del HBO-jeve serije Ballers, sedemmestni znesek pa je prišel tudi z računa znane znamke športnih oblačil Under Armour.

DiCaprio je ob donaciji svetovne oblasti pozval, da je treba za ohranitev amazonskega pragozda storiti več. Foto: Instagram

Čeprav igralca Leonarda DiCapria ni bilo med desetimi igralci, ki so lani zaslužili največ, je za ohranitev in obnovo gozdov Amazonije, ki so jih prizadeli požari, namenil pet milijonov dolarjev. DiCaprio, ki je znan po tem, da veliko časa namenja okoljskemu aktivizmu, je denar razdelil med pet nevladnih organizacij, ki si prizadevajo preprečiti katastrofalne posledice podnebnih sprememb. Pozivom k ukrepanju mednarodne skupnosti so se sicer pridružili tudi drugi zvezdniki.

Weinstein zavrača vse obtožbe

V letu 2019 so na dan privrele tudi nove obtožbe o spolnih napadih Harveyja Weinsteina, ki so se začele oktobra leta 2017 in sprožile gibanje proti spolnemu nadlegovanju #MeToo. Skupno je nekdanjega vplivnega hollywoodskega producenta različnih oblik spolnega nadlegovanja obtožilo že več kot 80 žensk, glede napada na dve ženski – eno naj bi posilil, drugo pa prisilil v spolni odnos – pa bi se v letu 2019 moralo začeti tudi sojenje, ki pa je bilo z junija najprej prestavljeno na september, nato pa na januar 2020. Weinstein sicer vztraja pri svoji nedolžnosti, za nedolžnega pa se je izrekel tudi na vse do zdaj vložene obtožnice.

Weinsteinov primer je sprožil začetek gibanja #MeToo, ki je razkrilo množico spolnih zlorab v politiki, gospodarstvu in medijih. Foto: Reuters

Proti Weinsteinu so bile sicer vložene tudi številne civilne tožbe. Weinstein je s 30 žrtvami dosegel dogovor o plačilu 25 milijonov dolarjev odškodnine. A Weinsteinu niti dolarja odškodnine ni bilo treba dati iz svojega žepa, prav tako mu ni bilo treba na sodišču ali v katerem koli dokumentu priznati svojih dejanj. Vsoto 25 milijonov dolarjev so namreč v celoti pokrile zavarovalnice, s katerimi je imelo sklenjene pogodbe nekdanje podjetje Weinstein Co.

"Bil sem galanten, vendar vedno v mejah gosposkosti, spoštovanja in rahločutnosti," se je na obtožbe odzval Domingo. Foto: EPA

Obtožbe o spolnem nadlegovanju so se oktobra vsule tudi na španskega opernega zvezdnika Placida Dominga, ki je zato odstopil s položaja generalnega direktorja operne hiše v Los Angelesu in odpovedal vse svoje nastope v ZDA. Oglasilo se je več žensk, ki trdijo, da naj bi jih nadlegoval ali silil v spolne odnose ter se jim maščeval s poklicnega vidika, če so ga zavrnile. Domingo navedbe, ki naj bi bile v njegovi industriji sicer javna skrivnost, vztrajno zanika.

Črno leto za R. Kellyja

Leto 2019 bi verjetno najraje pozabil tudi ameriški pevec R. Kelly. V zapor je najprej moral februarja, ker ni plačeval preživnine za otroka, ki ga ima z nekdanjo ženo Andreio Kelly. Trdil je, da zaradi razdrtja pogodbe z založbo in bojkota radijskih postaj nima več denarja. Pozneje je bil znova aretiran, in sicer zaradi spolnih zlorab treh mladoletnic in ene mlajše ženske, nato pa ob plačilu varščine izpuščen.

R. Kellyju zaporna kazen grozi v kar dveh zveznih državah. Foto: Reuters

Ker se na pozive sodišča ni javljal, saj po besedah svojih odvetnikov "ne zna brati in ni razumel poziva na sodišče", je sodnica zaradi njegove neprisotnosti odločila v korist žrtve, a Kellyjevi odvetniki odločitev izpodbijajo, češ da je primer zastaral. Maja je bil v Illinoisu nato obtožen še 11 kaznivih dejanj kršenja spolne nedotakljivosti mladoletnika in spolne zlorabe, julija je bila proti njemu vložena zvezna obtožnica zaradi otroške pornografije in oviranja sodnih postopkov ‒ leta 2008 naj bi, so ugotovili preiskovalci, podkupil več potencialnih prič in si tako zagotovil oprostilno sodbo.

Skupaj mu zaradi kaznivih dejanj, za katera so preiskovalci že vložili obtožnice, samo v zvezni državi Illinois grozi 195 let zapora. Skoraj sočasno je bila proti njemu vložena tudi zvezna obtožnica v zvezni državi New York zaradi spolnega izkoriščanja najmanj petih žensk, pa tudi ugrabitve in zadrževanja proti njihovi volji, poleg tega pa so preiskovalci po več kot 25 letih zbrali dovolj dokazov, da so proti R. Kellyju vložili tudi obtožnico zaradi poroke z mladoletnico. R. Kelly na vrsto sojenj čaka v priporu brez možnosti varščine.

Skesana razočarana gospodinja

Felicity Huffman je na sodišču izrazila hudo obžalovanje. Foto: Reuters

Oktobra se je v zveznem zaporu v Kaliforniji zglasila hollywoodska igralka Felicity Huffman, ki je zaslovela predvsem s serijo Razočarane gospodinje. Na 14-dnevno zaporno kazen je bila obsojena zaradi afere s podkupovanjem univerzitetnega osebja, v katero je bilo vpletenih več kot 50 vplivnih in bogatih ljudi, ki so svojim otrokom in drugim sorodnikom kupovali mesta na najbolj elitnih ameriških univerzah, tudi če ti niso izpolnjevali pogojev za vpis.

Igralka je na sodišču priznala krivdo in povedala, da je plačala 15 tisoč dolarjev za to, da so bili odgovori na sprejemnih testih njene hčere spremenjeni v pravilne. Na prostost je Felicity prišla po 11 dneh v zaporu, opraviti pa je morala tudi 250 ur družbenokoristnega dela in plačati 30 tisoč evrov kazni. Poleg Huffmanove je bila v afero vpletena tudi igralka Lori Loughin, ki pa krivde ni priznala in se bo pred obtožbami zagovarjala pred sodiščem.

Cuba Gooding se je junija – štiri dni po prvi obtožbi o spolnem nadlegovanju – sam predal policiji in pustil, da so ga v lisicah pripeljali na zaslišanje, na katerem se je izrekel za nedolžnega. Foto: AP

Novembra je bila proti igralcu Cubi Gooding Jr. Vložena še tretja obtožnica, ki ga bremeni neprimernega dotikanja in spolne zlorabe natakarice v newyorškem klubu. Igralec je bil sicer zaradi domnevne spolne zlorabe 29-letnice v nekem drugem lokalu aretiran že junija, poleg tega pa je bila na newyorško sodišče vložena še ena obtožnica, ki ga bremeni podobnega dejanja. Igralec je vse obtožbe zavrnil in se izrekel za nedolžnega, njegov odvetnik pa opozarja, da Goodinga tako ostro preganjajo predvsem zato, ker je zvezdnik.

Temna stran bleščeče industrije

Ob številnih incidentih je leto 2019 prineslo tudi nekaj novih mejnikov. Britanski glasbenik Ed Sheeran je avgusta sklenil turnejo Divide, na kateri je po podatkih ameriške revije Pollstar od februarja 2017 ustvaril 694,6 milijona evrov in s tem zrušil rekord legendarne glasbene skupine U2, ki je med letoma 2009 in 2011 s turnejo 360° zaslužila 660 milijonov evrov. Za najuspešnejšo glasbeno izvajalko leta je Pollstar sicer oklical pevko Pink, ki je letos nastopila 68-krat, njene koncerte pa je obiskalo 1,8 milijona ljudi.

V letu 2019 je K-pop še naprej postavljal nove mejnike, hkrati pa se je razkrila tudi temnejša plat korejske zabavne industrije. Foto: Reuters

Rekorde so rušile tudi vse bolj priljubljene južnokorejske glasbene skupine. Kill This Love, skladba dekliške skupine Blackpink, je na YouTubu pometla z vso konkurenco – v prvih 24 urah po objavi pesmi si je videospot ogledalo rekordnih 57 milijonov ljudi. A rekord ni zdržal dolgo. Dober teden pozneje je rekord zrušila še ena južnokorejska glasbena skupina – videospot uspešnice Boy With Luv skupine BTS si je v 24 urah namreč ogledalo rekordnih 98 milijonov ljudi.

Bleščeči zabavni svet korejske glasbene industrije, ki se širi po vsem svetu, je v letu 2019 sicer razkril tudi temnejšo plat. Konec leta sta namreč zaznamovala samomora dveh priljubljenih pevk – Goo Hare in Sulli –, ki sta odprla debato o pritiskih, s katerimi se na spletu in v vsakdanjem življenju spoprijemajo zvezdniki.