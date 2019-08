Ošpice bi lahko izkoreninili s cepljenjem, opozarja WHO. Foto: EPA

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da Evropa ni uspešna v prizadevanjih za izkoreninjenje tega potencialno nevarnega virusa, kar pa je mogoče doseči s cepljenjem.

Države so pozvali, naj povečajo prizadevanja za cepljenje in predvsem preprečijo širjenje napačnih informacij o varnosti cepiv, kar je eden glavnih razlogov za porast okužb.

Evropske države namreč ne dosegajo več popolne precepljenosti, to je več kot 95 odstotkov populacije.

Izbruhi ošpic se pojavljajo tudi zato, ker zdravstvene službe ne dosežejo vseh družbenih skupin, so dodali pri organizaciji WHO in pri tem kot vir navedli dve študiji o ošpicah med romsko manjšino v Franciji in Grčiji.

Letos je v Evropi za ošpicami doslej zbolelo 90.000 ljudi. Med januarjem in junijem so ošpice v Evropi terjale 37 življenj. Lani je bilo v Evropi 84.000, v letu 2017 26.000, še pred tremi leti pa le 5.000 primerov okužb.

Večina okužb na vzhodu Evrope

Skoraj 80 odstotkov okužb z ošpicami se je v prvi polovici leta pojavilo v štirih vzhodnoevropskih državah – Ukrajini, Kazahstanu, Gruziji in Rusiji.

Glede na podatke iz leta 2018 so tudi Albanija, Združeno kraljestvo, Češka in Grčija izgubili status države, kjer so ošpice izkoreninjene, kar pomeni, da 12 mesecev niso zaznali nobenega primera.

"Če v vsaki skupnosti ne bodo dosegli in vzdrževali visoke precepljenosti, bodo brez potrebe trpeli tako otroci kot odrasli, nekateri pa bodo tragično tudi umrli," je povedal vodja svetovalnega odbora za ošpice pri WHO-ju Günter Pfaff.

Na svetovni ravni se je število primerov letos potrojilo, in sicer na 364.808, pri čemer pa WHO opozarja, da najverjetneje kar devetih izmed desetih primerov ne evidentirajo. V resnici naj bi bilo na svetu okoli 6,7 milijona okuženih z ošpicami.