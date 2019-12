Videti je mogoče okoli 50 figuric ljudi in okoli sto figuric ovčk. Foto: Arhiv družine Zupan

Prve figurice v omenjenih jaslicah, ki so ena izmed znamenitosti kraja, je pred skoraj stoletjem izdelal Jožef Ribnikar. "Moj stari oče je bil čevljar, kot je bil v Tržiču čevljar doma v vsaki tretji hiši. Bil je navajen rokodelskih del, a bolj ga je zanimalo rezbarstvo. Poleg jaslic je rezbaril tudi druge stvari, tudi po naročilu. Čisto iz veselja do obdelovanja lesa se je preizkusil v izdelavi jaslic, velikih 25 centimetrov, ki jih je postavil na večji prostornini sobe," je dejal Zupan v pogovoru za MMC.

Ribnikar je jaslice dopolnjeval vse do svoje smrti leta 1970. Za tem je njegov trud nadaljeval sin Vinko Ribnikar, akademski kipar, hčerka Silva pa je z možem Danijem kasneje pripravila velik prostor v svojem domu in ga poimenovala Galerija družine Ribnikar – Tekčeve jaslice. Galerija letos slavi 20 let. Dani Zupan, ki je bil najzvestejši skrbnik in razlagalec jaslic, je bil tudi srčika znanega Kvinteta bratov Zupan, ki je ob jaslicah vsako leto pripravil božični koncert. Po smrti Danija ga je nadomestil njegov sin Marjan, ki zdaj skupaj z družino skrbi za jaslice in tudi za božične koncerte ob jaslicah. Letošnji je bil v petek.

V prvih letih je k nam med božičem in svetimi tremi kralji prišlo 3.000 obiskovalcev, danes si v povprečju jaslice ogleda 500 ljudi. Marjan Zupan

Jaslice so postavljene čez vse leto

Silva Zupan nam je dejala, da so jaslice v njihovi hiši ves čas razstavljene v veliki sobi, v katero gre 50 ljudi. Miza je za vse prizore premalo, zato so izdelali oder, velik 7x3 metrov. "Jaslic ne podiramo, zato si jih je mogoče ogledati vse dni v letu. V tem prazničnem času je vedno nekdo doma, sicer se je dobro prej najaviti." Sin Marjan je dodal: "20 let je že, od kar je galerija stalno odprta, saj prej za jaslice nismo imeli stalnega prostora. V prvih letih je k nam med božičem in svetimi tremi kralji prišlo 3.000 obiskovalcev, danes si v povprečju jaslice ogleda 500 ljudi. Prihajajo tudi skupine iz Italije. Smo del turistične ponudbe kraja, nekatere turistične agencije ponujajo izlete na Brezje, kjer je muzej jaslic, in nato obiskovalci pridejo še k nam."

Figurice je treba vzdrževati, da ohranjajo svojo podobo. Foto: Arhiv družine Zupan

Družina vstopnine za ogled jaslic ne pobira. "Moj stari oče je figurice delal iz veselja, zato mislim, da bi vstopnina pokvarila vse doživetje. Sprejemamo le prostovoljne prispevke, s katerimi pokrijemo stroške vzdrževanja. Ljudje so kar radodarni," je dodal Zupan.

Mi smo bili še majhni, ko je oče začel rezljati prve figurice - tiste za v "štalco", in svete tri kralje. Potem je vsako leto dodajal nove, tega se še spomnim. Najstarejše figurice so tako stare že 85 let. Silva Zupan

Nekatere figurice se premikajo

Posebnost jaslic je, da so gibljive in prav zato še bolj vabljive. Mehanika je v domiselno izpeljani konstrukciji, z različnimi kolesji in vzvodi, ki povzročajo gibe. "Mi smo bili še majhni, ko je oče začel rezljati prve figurice - tiste za v "štalco", in svete tri kralje. Potem je vsako leto dodajal nove, tega se še spomnim. Najstarejše figurice so tako stare že 85 let," se spominja Silva Zupan.

Izvirno postavitev pred kuliso mesta Betlehem, katere del so tudi številni tipični kmečki prizori, je nato Jožefov sin Vinko dopolnil s povezanimi evangelijskimi prizori. "Vinko ni posegel v delo svojega očeta, ampak je razširil božično zgodbo v več prizorov - ne le rojstvo Jezusa v štalci, ampak od začetka - kako sta šla Marija in Jožef iz Nazareta v Betlehem, kako iščeta prenočišče, beg v Egipt, trije kralji pri Herodu, ... Gre za več obstranskih prizorov, ki so domiselno vpeti v glavno zgodbo," je razložil Marjan Zupan, ki po očetovi smrti skrbi za jaslice.

Jaslice so v posebni sobi razstavljene vse leto. Foto: Arhiv družine Zupan

Treba jih je redno renovirati

Ker so figurice izdelane iz lesa, je zanje treba skrbeti in jih vzdrževati. "Vsako leto jih nekaj zaradi črvivosti pregleda mojster," je pojasnila Zupanova, njen sin Marjan pa je dodal: "Prenovili smo tudi razsvetljavo, trudimo vse, da vsako leto ponudimo kaj novega. Čeprav so postavljene vse leto, jaslice v začetku adventa podremo, očistimo, damo nov mah in jih na novo postavimo."

Katera figurica je njegova najljubša? "Predvsem so zanimive tiste gibljive - en pastir seka les, drugi črpa vodo, Marija ziblje Jezuščka, rimski stražar je na obhodu. Morda je moja najljubša figurica prav od pastirja, ki seka drva - že toliko let seka, pa še nič ni presekal," se je pošalil.

Galerija družine Ribnikar – Tekčeve jaslice torej letos praznuje 20 let. Zakaj se jaslice imenujejo Tekčeve? "Kot sem prebral v zgodovinskih knjigah, je bil prejšnji lastnik naše hiše nekdo, ki se je pisal Tekec. Moj rod je prišel v Tržič konec 19. stoletja, a ime je ostalo od prej. Zato so ljudje vsako leto rekli: 'Gremo k Tekcu gledat jaslice!'"