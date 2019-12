Zdravko Počivalšek je pogojevanju prenosa lastništva na Fortenovo obvestil rusko Sberbank. Foto: BoBo

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je že večkrat poudaril, da za slovenske dobavitelje v Mercatorju zahtevajo poseben status, kar pa naj bi bilo v nasprotju z evropsko zakonodajo, ki veleva, da se posamezni dobavitelji ne smejo favorizirati. Ker slovenska država v Mercatorju nima nobenega uradnega vpliva, saj so Mercator pred leti prodali hrvaškemu Agrokorju, so v Fortenovi, kot navaja Dnevnik, prepričani, da gospodarski minister zlorablja svoj vpliv in prek državne SID banke zavira prenos Mercatorja s propadlega Agrokorja na Fortenovo.

Zato so se obrnili na Evropsko komisijo, saj menijo, da gospodarsko ministrstvo krši kar nekaj členov pogodbe o EU-ju in pogodbe o delovanju EU-ja.

Počivalšek naj bi o pogojevanju prenosa lastništva Mercatorja na Fortenovo obvestil tudi ruski Sberbank, kjer pa naj bi bili nad sporočilom presenečeni, saj prav tako menijo, da gre za nedovoljeno vmešavanje slovenske države v poslovne odnose zasebnih družb.

Počivalšek je prejšnji mesec dejal, da je pričakovanje države, da slovenski dobavitelji tudi v novi skupini pod ekonomskimi pogoji ohranijo enakopraven status in da skupina Fortenova zagotovi rast in razvoj največjega slovenskega trgovca ter ohrani sedež celotne skupine v Ljubljani. "Če nam to zagotovijo, ne bomo imeli težav s prenosom Mercatorja na Fortenovo," je dejal.

V Sberbank naj bi mu zagotovili, da bodo slovenskim dobaviteljem zagotovili enakopraven status pod konkurenčnimi pogoji, da ga bodo sproti obveščali o vseh dogodkih ali načrtih in da bo imel Mercator sedež v Sloveniji.

Počivalšek je že večkrat spomnil tudi na dva pogoja, ki morata biti izpolnjena za izvedbo omenjenega prenosa Mercatorja s starega insolventnega Agrokorja na novo skupino, in sicer pridobljeno soglasje varuha konkurence in soglasje vseh 56 bank upnic Mercatorja, med katerimi so tri slovenske, tudi državna SID banka. Na vprašanje, ali dogovor o zaščiti slovenskih dobaviteljev pomeni umik zadržkov SID banke, pa v javnih nastopih ni želel konkretno odgovoriti.