Stečajni upravitelj Adrie Airways želi z zbiranjem nezavezujočih ponudb preveriti, kakšen je interes morebitnih kupcev in kako resni so ponudniki, preden bo ocenil premoženje. Medtem mu je že uspelo najti najemnika dela nekdanje poslovne stavbe Adrie na Brniku. Foto: BoBo

Kot je poročala TV Slovenija, so med štirimi interesenti za nakup poslovne celote Adrie Airways neuradno trije slovenski poslovneži in tuj interesent. Ponudbo je oddal Joc Pečečnik, ki ga zanima ga vse, kar je na prodaj, Izet Rastoder bi kupil spričevalo za komercialne polete, Iva Boscarola pa zanima Adrijina letalska šola. Peta ponudba pa se nanaša zgolj na simulator letenja.

Joc Pečečnik je potrdil, da je njegovo podjetje Elektronček oddalo ponudbo in da pri tem sodelujejo s podjetjem iz tujine, ki se ukvarja z letalstvom. "Naša firma nastopa v funkciji, da ugotovimo, ali je v premoženju Adrie Airways še kaj takšnega, da bi se dalo vzpostaviti nazaj letalsko podjetje, točno Adrio z licenco, sloti in vsem kar pripada. Če se bo izkazalo, da je to možno, bomo pripravili načrte in verjetno te stvari odkupili," je dejal.

Za zdaj še niso na prodaj nepremičnine, ampak samo poslovna celota družbe, blagovna znamka, nekatere licence in članstva v mednarodnih organizacijah, ki jih je še mogoče obnoviti.

Izet Rastoder, ki je obogatel z uvozom banan, vlaga pa tudi v nepremičnine in druga podjetja, je povedal, da se zanima za Adrijino spričevalo AOC. To podjetju omogoča opravljanje letalskih prevozov v komercialne namene. Da je oddal ponudbo za Adriino letalsko šolo, je za TV Slovenija potrdil Ivo Boscarol. Poudaril je, da je bila ta šola ena najboljših, in upa da bo Pipistrel lahko nadaljeval njeno tradicijo.

Preverjanje želja in ponudb

Med deli Adrijinega premoženja, ki so za potencialne kupce zanimivejši, je stečajni upravitelj Adrie Airways Janez Pustatičnik med drugim izpostavil simulator letenja in spričevalo letalskega prevoznika. Želje potencialnih kupcev so sicer različne. "Nekatere zanima le delček, druge več, zato želimo na pogajanjih razjasniti, kaj kdo želi, kakšen je njegov namen in koliko ponuja," je dejal.

Z interesenti se bo predvidoma srečal v četrtek oz. v petek ter preveril, kaj želijo in koliko so pripravljeni ponuditi. Nekateri interesenti so sicer postavili pogoje, ki jih Adria ne more izpolniti in nanje nima vpliva. Na podlagi pogajanj in razgovorov se bodo odločili, kako ravnati v nadaljevanju stečajnega postopka, je še pojasnil Pustatičnik.

Med premoženjem letalskega prevoznika, ki je v preteklosti prodal vsa letala, so zemljišče, kjer stoji upravna stavba, stavbna pravica, terjatve do kupcev, letalski rezervni deli, oprema ter dve manjši stanovanji v Ljubljani in Čateških toplicah.

Solinair najel poslovne prostore Adrie

Medtem mu je že uspelo najti najemnika dela nekdanje poslovne stavbe Adrie na Brniku, ki ga bo za skupno osem mesecev oz. do prodaje nepremičnine najela manjša slovenska letalska družba Solinair.

Nekdanji zaposleni bodo v stečaju družbe prednostno poplačani. Za poplačilo prednostnih terjatev pa mora stečajni upravitelj zbrati 13 milijonov evrov. Glavnina obračunanega zneska so odpravnine, ki znašajo okoli osem milijonov evrov, neizplačane pa so bile plače za del avgusta in september ter deloma za oktober do izteka odpovednega roka.

Ali bo država ustanovila novo letalsko družbo?

Na ministrstvih za finance in za gospodarstvo pričakujejo tudi izračune Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) o smotrnosti morebitne ustanovitve novega letalskega prevoznika. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je dejal, da je priprava izračunov v sklepni fazi. "V naslednjem obdobju, sicer pozneje, kot smo sprva napovedovali, bomo prišli do končnega dogovora oz. odločitve, po kateri poti bomo šli naprej z letalskimi povezavami," je povedal.

DUTB pripravlja več možnih scenarijev z različnimi predpostavkami, odločitev o ustanovitvi nove družbe pa bo sprejela vlada. Pred vladno obravnavo izračunov morajo "opraviti še zaključne pogovore na to temo", zato minister ni komentiral neuradnih informacij, da naj bi država kot tujega partnerja pri ustanavljanju letalske družbe želela irsko regionalno letalsko družbo Cityjet.

Morebitna ustanovitev novega letalskega podjetja, v katerem bi bila država bodisi edini lastnik bodisi eden izmed tako zasebnih kot javnih družbenikov, je ena od možnosti, ki jo je za zagotavljanje povezljivosti Slovenije s svetom po stečaju Adrie Airways omenjala vlada.