Podjetje je očistilo skladišče z nadstrešnico. Na fotografiji prizor po požaru. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan

Inšpektorica inšpektorata za okolje in prostor je podjetju to dovolila, potem ko je Salomon iz skladišča z nadstrešnico odstranil vse odpadke, ki so nastali kot ostanek pri požaru, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Podjetje je, kot je ugotovila inšpektorica, iz skladišča z nadstrešnico odstranilo vse odpadke, ki so nastali kot ostanek pri požaru. Ker obstoječe skladišče z nadstrešnico zaradi posledic požara ni ustrezno in ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje skladiščenje, njegova uporaba do vzpostavitve pogojev za ustrezno skladiščenje še vedno ni dovoljena.

Vendar pa ima podjetje še en zaprti objekt, v katerem lahko – poleg zunanjega skladišča, kjer je izbruhnil prvi požar – po mehanski obdelavi skladišči odpadke. Tako je inšpektorica podjetju z vročitvijo današnjega zapisnika dovolila nadaljnje obratovanje dveh naprav.

Pogoj za nadaljnje obratovanje sortirnice je, da podjetje odpadke po mehanski obdelavi skladišči izključno znotraj prej omenjenega objekta in v količini, ki ne bo presegala 55 ton, kot je to opredeljeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

Župan: Od zahtev ne odstopamo

Tudi župan občine Lenart Janez Kramberger je seznanjen z novico o ponovnem obratovanju naprav. Kot je pojasnil za Slovensko tiskovno agencijo, ga je o prihodu okoljske inšpektorice obvestil direktor proizvodnje in logistike v Salomonu Janez Pavčnik. "Po ogledu je inšpektorica odredila, da lahko delujejo z zmanjšanimi kapacitetami, torej da lahko sortirajo in obdelujejo odpadno embalažo," je pojasnil.

"Mi kot lokalna skupnost od svojih zahtev ne odstopamo. Pričakujemo, da bomo dobili odgovore na vprašanja in da bo minister za okolje in prostor (Simon Zajc) pregledal okoljevarstveno dovoljenje, kot je obljubil," je povedal župan.

"Vemo, da tega obrata ne moremo čez noč zapreti. Dolgoročno pa zagotovo na tem mestu nima prihodnosti," je dodal.

Pavčnik je po besedah Krambergerja tudi obljubil, da bo Salomon odprl vrata za občane, da bodo ti lahko prišli na ogled prostorov. Obljubil je tudi spoštovanje okoljevarstvenega dovoljenja in da bodo v podjetju posebno pozornost namenili protipožarni zaščiti, je naštel.

Pri tem se županu ne zdi ustrezen zgolj kak dan odprtih vrat, ampak si želi, da bi krajane predstavniki podjetja kadar koli popeljali po objektu. "Če bo imela javnost vpogled v stanje, bo to gotovo drugačno," je poudaril.

Poudaril je tudi prepričanje, da podjetje Salomon v objektu nima najboljše razpoložljive tehnologije ne z vidika preprečevanja požarov ne z drugih vidikov, denimo preprečevanja smradu. "Pričakujem, da bodo odzivni, da bodo delovali v skladu s predpisi in da bodo protipožarno zaščito dvignili na višjo raven, kot se za tovrstne objekte spodobi," je poudaril.

Spomnil je še, da na območju Lenarta deluje tudi podjetje Saubermacher, ki pa ima dejavnost na območju, ki je namenjeno ravnanju z odpadki, in je tudi "bolj redoljubno". Podjetje Salomon pa je kupilo obrat nekdanjega Kristala, začelo z zbiranjem in obdelavo papirja, nato pa prešlo sprva na mešane komunalne odpadke, zdaj pa na odpadno embalažo. Kramberger pa se tudi sprašuje, ali se v objektu res znajdejo samo ti odpadki.

Zagorelo je dvakrat v enem mesecu

V občini pri nadaljnjih korakih računajo na pomoč države, saj sami niti nimajo ustreznih znanj niti niso stranka v postopkih pridobivanja dovoljenj in ne morejo izvajati nadzora nad spoštovanjem predpisov. Kramberger se sicer sprašuje, ali bodo ljudje, ki so pod določena dovoljenja dali svoj podpis, zdaj res lahko ugotovili, da ta dovoljenja niso ustrezna.

V sortirnici odpadkov podjetja Salomon je konec aprila dvakrat zagorelo. V družbi so prepričani, da je bil drugi požar v njihovem obratu podtaknjen. K zaprtju sortirnice so po požarih pozvali tako na lenarški občini kot v tamkajšnji civilni iniciativi.