Tim Mastnak je lani v Carezzi zmagal. Tokrat mu je vrhunsko uvrstitev preprečila slabo pripravljena proga. Foto: www.alesfevzer.com

Deskarji so opravili kvalifikacije in prvi krog izločilnih bojev pri dekletih, nato pa se je zalomilo v osmini finala pri moških. Tim Mastnak, najhitrejši v kvalifikacijah, in Rok Marguč sta smučala na modri progi in premagala svoja tekmeca, ki sta odstopila na istem mestu na rdeči progi.

Ko je na zmehčani progi pri enih izmed vrat v sneg katapultiralo nasprotnika Mastnaka Dmitrija Karlagačeva, so tekmo prekinili. Odmor je trajal več kot 15 minut. Ko so ugotovili, da proga ne omogoča enakovrednih bojev, so tekmo odpovedali.

Slovenci bi imeli v polfinalu zanesljivo vsaj enega predstavnika, saj bi se Mastnak in Marguč med seboj pomerila v četrtfinalu. Žan Košir svoje priložnosti v izločilnih bojih sploh ni dočakal.

Mastnak je bil v kvalifikacijah prvi, Marguč osmi in Košir deseti. Spodletelo je le Glorii Kotnik, ki se ni uvrstila med najboljših 16. Zasedla je 23. mesto.

Mastnak je lani na tem prizorišču zmagal. Naslednja tekma deskarjev bo 5. januarja v Lackenhofu v Avstriji.