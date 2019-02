Največ je pridobila vodilna v smukaškem seštevku Nicole Schmidhofer, ki ima dva smuka pred koncem sezone že 90 točk prednosti pred drugo rojakinjo Ramono Siebenhofer, medtem ko poškodovana Ilka Štuhec ne bo mogla ubraniti tretjega mesta. Foto: EPA

V soboto so imeli prireditelji tekme v Švici veliko težav z merjenjem časa, ki za štiri tekmovalke ni bil izmerjen elektronsko. Zanje so uporabili rezervno ročno merjenje, kjer pa je prišlo do napak. Po pregledih posnetkov in zapisanih časov so pri Jasmine Flury, Joani Hählen, Priski Nufer in Lari Gut Behrami nato uporabili korekcijski faktor 0,13 sekunde.

Novi uradni izidi smuka v Crans Montani Povezava na nove uradne izide sobotnega smuka v Crans Montani.

Največ pridobila Schmidhoferjeva

Zmagovalka je ostala Italijanka Sofia Goggia, tudi njena prednost pred drugouvrščeno je ostala 0,52 sekunde. Z drugega je na četrto mesto nazadovala Švicarka Joana Hählen (+0,61), Švicarka Lara Gut Behrami je s tretjega mesta nazadovala na šesto (+0,71),

V obratno smer na oder za zmagovalke sta napredovali: s četrtega na drugega Avstrijka Nicole Schmidhofer in s petega na tretje mesto Švicarka Corinne Suter (+0,59). Avstrijka Stephanie Venier je pridobila eno mesto in se s šestega povzpela na peto.

Ko odpovedo ure v deželi urarjev

Tekmo so poleg padcev Ilke Štuhec, ki je že končala sezono, in Francozinje Tiffany Gauthier, zaznamovale še velike težave švicarskih organizatorjev s sistemom merjenja časa, zaradi česar je bilo več prekinitev. Zamenjali so tudi fotocelice na ciljni črti, a težav niso povsem odpravili. Fis in uradni časomerilec Swiss Timing sta v uradni izjavi zapisala tudi opravičilo tekmovalkam, ekipam, medijem in javnosti.

CRANS MONTANA, smuk

Končni vrstni red: 1 S. GOGGIA ITA 1:29,77 2. N. SCHMIDHOFER AVT +0,52 3. C. SUTER ŠVI 0,59 4 J. HÄHLEN ŠVI 0,61 5 S. VENIER AVT 0,68 6. L. GUT BEHRAMI ŠVI 0,71 7. F. BRIGNONE ITA 0,78 8. N. FANCHINI ITA 0,83 9. J. FLURY ŠVI 0,84 10. R. MIRADOLI FRA 1,04

SKUPNI VRSTNI RED

Smuk (7/9):

1. N. SCHMIDHOFER AVT 444 2. R. SIEBENHOFER AVT 354 3. I. ŠTUHEC SLO 343 4. S. VENIER AVT 340 5. K. WEIDLE NEM 278 6. C. SUTER ŠVI 228 7. M. GISIN ŠVI 207 8. N. DELAGO ITA 183 9. S. GOGGIA ITA 180 10. C. HÜTTER AVT 175

Skupno (29/37):