Washington želi z oblasti odstraniti venezuelskega predsednika Nicolása Madura. Foto: Reuters

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je prepovedala tudi vse transakcije z venezuelsko vlado. Tarče sankcije so tako poleg vlade tudi posamezniki, podjetja in države, ki z njo poslujejo. Venezuela bo tako podvržena velikemu delu omejitev, ki jih ZDA vsiljujejo Kubi, Iranu, Severni Koreji in Siriji.

BBC poroča, da naj bi bile nove sankcije precej bolj škodljive za vlado v Caracasu kot prejšnje, katerih tarče so venezuelski voditelji, vključno z Madurom, določena državna podjetja, kot je naftno podjetje PDVSA, centralna in razvojna banka.

Washington, ki podpira samooklicanega začasnega predsednika Venezuele Juana Guaidója, želi s sankcijami doseči zamenjavo venezuelskega predsednika Madura.

Opozicijski politik Guaidó, ki je dejal, da bi podprl ameriški napad na svojo državo, je pozdravil dodatne sankcije ZDA. Foto: Reuters

Trump je v pismu kongresu zapisal, da se je za nov ukrep odločil zaradi "uzurpacije oblasti s strani Nicolása Madura in ljudi, povezanih z njim, pa tudi zaradi kršitev človekovih pravic, samovoljnih aretacij in zapiranja venezuelskih državljanov".

Namen sankcij je dodatno osamiti venezuelsko vlado in poskušati preprečiti, da še naprej prejema podporo zaveznikov, kot sta Kitajska in Rusija, piše BBC.

Ameriška vlada je sicer dodala, da bodo izjeme vključevale humanitarno pomoč, hrano in zdravila.

Venezuela že dolgo časa krivi ameriške sankcije za slabo stanje svojega gospodarstva. Državo je zaradi politične in gospodarke krize po podatkih ZN-a zapustilo več kot štiri milijone ljudi.

Guaidó pozdravil sankcije proti

Guaidó, ki se je za predsednika razglasil pred več kot pol leta, v tem času pa mu ni uspelo sprožiti vojaškega udara in odstraniti Madura, je nove sankcije proti svoji državi pozdravil.

Dejal je, da kaznujejo tiste, "ki poslujejo z režimom". Namen zamrznitve premoženja vlade naj bi bil "zaščititi Venezuelce" s kaznovanjem tistih, "ki podpirajo uzurpacijo in se okoriščajo na račun lakote in bolečine Venezuelcev".