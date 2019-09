Zasavska koča na Prehodavcih je letos zaznala predvsem tuje goste. Foto: Planinska zveza Slovenije

V Sloveniji se za dobro počutje in zavetje pohodnikov, ki so s svojimi glasovi izbrali deset najljubših in nato še dve zmagovalki, trudi 157 oskrbovanih koč.

Za najljubšo visokogorsko kočo so izbrali Zasavsko kočo na Prehodavcih, za najljubšo planinsko kočo leta 2019 pa Dom na Kofcah.

"Izbor za najbolj priljubljeno planinsko kočo na Siol.net je druga plat izobraževanja in dodatna spodbuda za planinska društva in osebje v kočah k prizadevnemu in še bolj strokovnemu delu. Prvi del predstavlja vsakoletni seminar za oskrbnike in upravljavce planinskih koč v okviru Gospodarske komisije PZS-ja, drugi del pa je praktični preizkus pridobljenih znanj, ki se odraža v ocenah obiskovalcev," je ob koncu izbora razložil podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen.

Oskrbniška ekipa Zasavske koče na Prehodavcih. Foto: Planinska zveza Slovenije

Imeli so predvsem tuje obiskovalce

Naj visokogorska planinska koča 2019 je postala Zasavska koča na Prehodavcih (PD Tržič), ki jo najdemo na nadmorski višini 2071 metrov v osrčju Julijskih Alp. "Zasavsko kočo delata posebno njena majhnost in domačnost. Naziv naj planinske koče nas je zelo presenetil, niti približno ga nismo pričakovali, saj smo malo odmaknjeni in letos smo imeli večinoma tuje obiskovalce, slovenskih relativno malo. Res smo pozitivno presenečeni, da lahko majhna koča in majhno planinsko društvo s skromnostjo in domačnostjo postaneta tako znana in priljubljena med planinci," je dejal oskrbnik koče Jure Brečko, ki tam dela že petnajst let, zadnja štiri leta pa se mu pri tej vlogi pridružuje še Tea Dernovšek.

Kakšen je po njegovem mnenju dober oskrbnik? "Dobrega oskrbnika naredi predvsem dobra ekipa, tako oskrbniška v koči kot vsak, ki mu v dolini stoji ob strani – gospodar in vsi prostovoljci, ki pomagajo pri delovanju koče. Poleg podpore je pomembno tudi, da ima relativno proste roke pri upravljanju koče. Trudimo se, da smo, kar smo, preprosti, domači in pripravljeni pomagati." Zasavska koča je bila sicer v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prva v Julijskih Alpah s sončnimi celicami za pridobivanje električne energije in s prototipom suhega stranišča.

Naziv naj planinska koča je dobil Dom na Kofcah. Foto: Planinska zveza Slovenije

Na Kofcah zelo priljubljeni štruklji

Naslov naj planinske koče leta 2019 pa je dobil Dom na Kofcah (PD Tržič), ki obiskovalce s štruklji vabi 1488 metrov visoko pod Košuto, že 22. leto pa mu daje pečat družina Vogelnik. "Mislim, da so pretehtali kulinarika – najbolj markantni smo s štruklji –, prijaznost osebja in hitra postrežba. Da smo postali naj planinska koča, nam je v veliko zadovoljstvo, kazalnik, da delamo dobro – je nagrada za nazaj in spodbuda za naprej, da lahko še kaj izboljšamo."

V izboru so bili že večkrat drugi, letos pa so se razveselili zmage. "Res smo veseli, saj je naš glavni cilj, da so obiskovalci zadovoljni, mi pa vemo, zakaj se trudimo. To moraš delati s srcem in velikim veseljem do vseh ljudi, tudi do same ekipe, saj ni tako kot v dolini, v planinski koči si pravzaprav doma. Sam se moraš dobro počutiti, da si zadovoljen in lahko to deliš z drugimi – to je tvoj dom, kamor pridejo planinci na obisk."

Finalisti v izboru za naj planinsko kočo so bili še: Planinski dom na Mrzlici (PD Trbovlje), Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih (PD Krka Novo mesto), Planinski dom na Kumu (PD Kum Trbovlje) in Planinski dom na Kalu (PD Hrastnik). V kategoriji naj visokogorska planinska koča so se ob Zasavski koči na Prehodavcih (PD Radeče) v finale uvrstili še Pogačnikov dom na Kriških podih (PD Radovljica), Krekova koča na Ratitovcu (PD Za Selško dolino Železniki), Triglavski dom na Kredarici in Dom na Komni (oba PD Ljubljana Matica).

Skupno praznovanje s krajšim programom bo v nedeljo, 22. septembra 2019, ob 11. uri na Domu na Kofcah.