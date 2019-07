Bleščeča kariera Blake Lively se je začela prav s serijo. Foto: AP

Serija se bo premaknila osem let v prihodnost in bo sledila popolnoma novi zasedbi razvajenih najstnikov. Producenti so sporočili, da bodo za glavne like nove sezone izbrali sveže igralske talente. Vloga igralcev, ki so pred devetimi leti igrali prvotno skupino mladostnikov, v novi sezoni še ni znana. Produkcijska ekipa in večino piscev pa bo, kot kaže, za zdaj istih.

Nanizanka, ki so jo prvič predvajali leta 2007, je hitro postala svetovna uspešnica. Sprva je bila sicer namenjena predvsem najstnikom in mlajšim, a so jo kmalu posvojili tudi starejši gledalci. V njej spremljamo življenje več privilegiranih najstnikov iz New Yorka, ki ga opisuje skrivnostna vsevedna blogerka z imenom Opravljivka. Serija je posneta po knjižni osnovi romanov avtorice Cecily von Ziegesar.

Serija je do leta 2012, ko je bila na sporedu zadnja sezona svetovno zaslovela, zvezdnike serije, med njimi Blake Lively, Leighton Meester, Chase Crawford in Ed Westwick pa spremenila v hollywoodske zvezde. Lively, Meester in Crawford so navdušeni nad idejo in so pripravljeni sodelovati v novi sezoni. Ed Westwick pa je bolj zadržan, saj pravi, da je njegov lik izživel svoje življenje in ga ne misli obujati.