Britanska kraljica Elizabeta II. in Kate s hčerko Charlotte v ozadju. Foto: Reuters

Tradicionalna božična maša je potekala v cerkvi sv. Marije Magdalene na posestvu Sandringham, 59-letnemu princu pa je družbo delal njegov starejši brat, princ Charles.

Kmalu za Andrewom in Charlesom sta se pred cerkev pripeljali še kraljica Elizabeta II. in Camilla, kjer ju je pričakala kraljičina hčerka, princesa Anna. 93-letna kraljica tradicionalno preživlja božične praznike v krogu družine v Sandringhamu, njeni podeželski posesti v Norfolku, okoli 160 kilometrov severno od Londona.

Princ Charles s soprogo Camillo. Foto: AP

Maše se je udeležil tudi kraljičin najmlajši sin, princ Edward, pa tudi njen vnuk princ William s soprogo Kate in njunimi tremi otroki ter vnukinja princesa Beatrice, hčerka princa Andrewa.

Ni pa bilo videti kraljičinega soproga, 97-letnega princa Philipa, ki so ga v torek odpustili iz bolnišnice, prav tako ni bilo princa Harryja s soprogo Meghan in sinom Archijem, saj mlada družina praznike preživlja v Kanadi. Meghan je pred poroko s Harryjem živela v Kanadi, kjer so v Torontu snemali serijo Suits, s katero je zaslovela.

Prisiljen v umik

Princ je izrazil obžalovanje zaradi druženja z Epsteinom in pripravljenost sodelovati v preiskavah v zvezi z Epsteinom, če bo to potrebno. Foto: AP

Princ Andrew se izogiba javnim prireditvam in dogodkom vse odkar se je bil prisiljen odpovedati opravljanjem javnih dolžnosti po svojem katastrofalnem intervjuju za BBC, v katerem je skušal pojasniti svoje prijateljevanje z Epsteinom.

Ta je avgusta storil v zaporu samomor, čeprav je njegova smrt še vedno zavita v oblak skrivnosti.

Princa pa ne bremeni zgolj samo nedolžno prijateljevanje z ameriškim milijarderjem in spolnim prestopnikom.

Ena od Epsteinovih domnevnih žrtev Virginia Giuffre namreč trdi, da bila med letoma 1999 in 2002 večkrat prisiljena v spolne odnose s princem v Londonu, New Yorku in Epsteinovem zasebnem otoku v Karibih. Za časa prvega domnevnega spolnega odnosa s princem ji je bilo 17 let.