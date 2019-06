Kdo bo odločal o prodaji Abanke? Foto: BoBo

Pred nadzorniki Slovenskega državnega holdinga je odločitev o prodaji Abanke. Na seji bodo obravnavali obsežno delovno gradivo, ki predstavlja vsebinsko podlago za odločitev o prodajnem postopku Abanke, je ob prestavitvi odločanja, sprva predvidenega za ponedeljek, pojasnila prva nadzornica SDH-ja Karmen Dietner.

V ospredju je torej vprašanje, ali bo nadzorni svet SDH-ja sam podal soglasje k prodaji Abanke ali bo odločitev o tem prepustil vladi kot skupščini SDH-ja. Premier Marjan Šarec, ki je sicer pred dnevi tvitnil, da bi moral holding zaradi nekaterih zadnjih objav glede sanacije bank krepko razmisliti o nadaljevanju prodaje Abanke, je v ponedeljek poudaril, da je SDH avtonomen organ, v katerem imajo vsi nekajkrat večjo plačo od njega, in da zato verjame, da bo odločitev sposoben sprejeti sam.

V SDH-ju, ki v imenu države prodaja Abanko, postopka prodaje ne komentirajo. Je pa prva nadzornica SDH-ja poudarila, da so v postopku sledili kriteriju maksimiranja kupnine. Država mora banko prodati do konca junija, sicer bo morala Evropski komisiji predlagati imenovanje prodajnega zaupnika, ki bo imel pristojnost banko prodati. Ponudbe zainteresiranih kupcev Abanke, neuradno Nove KBM in njenega lastnika sklada Apollo, madžarske banke OTP in morda tudi srbske AIK banke, naj bi bile po neuradnih navedbah nekaterih medijev ugodne. V tem primeru bi si država skupaj z dividendami, ki jih je od banke prejela za dobro poslovanje v zadnjih treh letih, lahko več kot poplačala sanacijski vložek.

V prvem četrtletju s četrtino nižjim dobičkom

Abanka je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 18,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 27 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Čiste obresti so se v okolju nizkih obrestnih mer v letni primerjavi zvišale za dva odstotka, na 15,1 milijona evrov, čiste odpravnine pa za 10,2 odstotka, na 10,3 milijona evrov.

Na spletnih straneh Ljubljanske borze so iz Abanke sporočili, da še naprej intenzivno racionalizirajo svoje poslovanje. Stroške poslovanja so med januarjem in marcem na letni ravni znižali za odstotek, in sicer na 15,6 milijona evrov. Bilančna vsota banke je 31. marca znašala 3,8 milijarde evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, pa 9,6 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna, kar potrjujejo tudi ocene mednarodnih bonitetnih agencij, so poudarili v Abanki.

Skupina Abanka je v prvih treh mesecih letošnjega leta nadaljevala aktivni pristop zniževanja nedonosnih posojil. Ta so se po definiciji Evropskega bančnega organa (Eba) v skupini znižala za 12,7 milijona evrov, njihov delež pa za 0,7 odstotne točke, na 3,9 odstotka. V banki so poudarili še, da nadaljujejo optimizacijo poslovanja in pospešeno izvajajo dejavnosti, povezane z digitalno transformacijo. "Skrbimo za varno, stabilno in donosno poslovanje banke," so zatrdili.