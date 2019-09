O problematiki velikih zveri se je končno začela pogovarjati stroka. Foto: BoBo

Delovna skupina, ki bo poiskala rešitev za prihodnje bolj optimalno upravljanje velikih zveri, je začela delo. Na prvem srečanju je sklenila, da bo ožja, strokovna skupina, pripravila predloge glede vzdržnega števila medvedov in volkov ter izhodišča glede coniranja, ukrepov ter škod in nadomestil.

Ministrstvo za okolje in prostor bo začelo tudi pogovore na evropski ravni glede možnosti Slovenije pri uveljavljanju izjem v habitatni direktivi. Skupina bo delo končala predvidoma do konca leta, so po srečanju sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

V delovno skupino so vključeni predstavniki ministrstev za okolje in za kmetijstvo, agencije za okolje, zavoda za varstvo narave, Združenja občin Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, lovske zveze, Sindikata kmetov Slovenije, ljubljanske biotehniške in tudi veterinarske fakultete, društva Dinaricum, zavoda za gozdove, Društva za zaščito živali Ljubljana, Društva za osvoboditev živali in državnega sveta.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je ob prvem srečanju izrazil zadovoljstvo, da se je o tej problematiki začelo pogovarjati na mestu, kamor ta sodi, in sicer za delovno mizo. Ob tem je udeležence pozval, naj skušajo razumeti drug drugega in si med seboj prisluhnejo, saj bodo le tako lahko našli rešitev, katere cilj je optimizacija sistema upravljanja zveri, ki bo omogočala, da se lahko z zvermi živi.