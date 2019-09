O problematiki velikih zveri se je končno začela pogovarjati stroka. Foto: BoBo

Predlogi znotraj delovne skupine, ki naj bi do prihodnjega leta poiskala rešitev za bolj optimalno upravljanje velikih zveri, so ekstremni. Od popolne zaščite do odstrela kar polovice medvedov v Sloveniji. Trenutno pri nas živi okoli 1.000 medvedov.

Zavod za gozdove Slovenije je ministrstvu za okolje in prostor predlagal, da se konkretno poseže v populacijo velikih zveri. "Številko 420, kot smo jo imeli leta 2005, je celotna stroka nekako ocenila kot zelo ugodno," je za Televizijo Slovenija povedal direktor ZGS-ja, Damjan Oražem.

Ivan Kos z oddelka za biologijo na ljubljanski biotehniški fakulteti na to odgovarja: "To mnenje ni ne strokovno ne znanstveno utemeljeno. Je političen kompromis za zadovoljevanje nekaterih interesnih skupin."

Kos še dodaja, da odkar so se na biotehniški fakulteti postavili v bran velikim zverem, pogosto dobivajo tudi grožnje. "Od tega, da bodo iz nas naredili podobno kot volk naredi z ovcami, do tega, da bodo razbili glavo, da bomo videli, kako teče kri."

Klemen Jerina, prav tako z biotehniške fakultete in hkrati član delovne skupine, je novinarki Televizije Slovenija Barbari Renčof potrdil, da so mnenja povsem deljena. "Od popolne zaščite, ki je v našem prostoru ne moremo imeti, do zelo drastičnih ukrepov, ki pa so v končni fazi tudi kaznivi." Jerina je ob tem še dodal, da bi moralo upravljanje velikih zveri temeljiti na znanju, ne pa na čustvih.

V delovno skupino, ki se je prvič sešla, so vključeni predstavniki ministrstev za okolje in za kmetijstvo, agencije za okolje, zavoda za varstvo narave, Združenja občin Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, lovske zveze, Sindikata kmetov Slovenije, ljubljanske biotehniške in tudi veterinarske fakultete, društva Dinaricum, zavoda za gozdove, Društva za zaščito živali Ljubljana, Društva za osvoboditev živali in državnega sveta.

Na prvem srečanju je delovna skupina sklenila, da bo ožja strokovna skupina pripravila predloge glede vzdržnega števila medvedov in volkov ter izhodišča glede coniranja, ukrepov ter škod in nadomestil.

Ministrstvo za okolje in prostor bo začelo tudi pogovore na evropski ravni glede možnosti Slovenije pri uveljavljanju izjem v habitatni direktivi. Skupina bo delo končala predvidoma do konca leta, so po srečanju sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je ob prvem srečanju kljub vsemu izrazil zadovoljstvo, da se je o tej problematiki začelo pogovarjati na mestu, kamor ta sodi, in sicer za delovno mizo. Ob tem je udeležence pozval, naj skušajo razumeti drug drugega in si med seboj prisluhnejo, saj bodo le tako lahko našli rešitev, katere cilj je optimizacija sistema upravljanja zveri, ki bo omogočala, da se lahko z zvermi živi.