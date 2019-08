Oglas

Čokolado nalomimo, jo damo v kozico in stopimo v vodni kopeli. Mandlje nasekljamo, pečico ogrejemo na 160 stopinj Celzija.

Beljake in ščepec soli stepemo v trd sneg. Maslo, sladkor in vaniljev sladkor penasto umešamo. Dodamo rumenjake, dobro zmešamo in nato vmešamo še mandlje in mlačno čokolado, čisto na koncu pa še presejano moko.



Rahlo vmešamo sneg in maso vlijemo v namaščen pekač s premerom približno 24 centimetrov. Pečemo slabo uro. Torto lahko postrežemo še toplo.