V čakanju na odločilno tekmo. Foto: BoBo

Branilci naslova evropskih prvakov so bili za slovenske odbojkarje v predtekmovanju premočni, toda navijači z vseh koncev Slovenije so bili prepričani, da jim v četrtfinalu lahko vrnemo milo za drago.

Rdeči napisi "zasedeno" so se na tablah garažne hiše v Stožicah izpisali že več kot uro pred tekmo, saj so se tja zgrinjali avtomobili od vsepovsod. Ves dan je po večini Slovenije močno deževalo, prav takrat pa je dež ponehal in zgornja ploščad se je napolnila z žejnimi grli.

Verjeli v zmago

Skupina prijateljev iz Poljanske doline si je prejšnje tekme slovenske reprezentance ogledala na televiziji, ker pa jih je navdušilo vzdušje na tribunah, so tokrat v Stožice prišli tudi sami. "3:1 bo," so za MMC zatrdili v navijaški coni pod odrom Vala 202.

Ob bobnu pod šotorom je bila zelo glasna skupina iz Loške doline. "Če bodo igrali tako, kot so proti Bolgarom, lahko zmagajo!"

"Proti Bolgarom so v osmini finala igrali odlično, če ponovimo to predstavo, lahko premagamo tudi Ruse," se je strinjala tudi skupina študentov iz Trsta.

"Pričakujem izid 3:1 za Slovenijo," je kot iz topa izstrelil tudi zdaj že ponarodeli slovenski navijač Aleksander Javornik: "Ne morejo Rusi ves čas zmagovati, in če so kje primerljivi, so tukaj, ker igramo doma."

In na krilih navijačev, seveda. "Lahko povem, da mi je tukaj skoraj še boljše vzdušje kot na košarki," je priznal.

In še pred začetkom tekme je z navijaško izvedbo Zdravljice postalo jasno, o čem je govoril.

Tako je šlo tudi naprej. Navijači so sledili uradnemu napovedovalcu in naše odbojkarje nosili od točke do točke. Da so jih še kako čutili, so večkrat pokazali tudi igralci na igrišču, ki so s kretnjami rok pokazali, naj nadaljujejo še močneje, še glasneje. In so.

Po dveh dobljenih nizih se je že zdelo, da jih nič več ne more ustaviti, a je tretji, ki ga je zaznamoval močan nalet Rusov, v katerem so nazorno pokazali svojo moč, za nekaj trenutkov tribune znižal za nekaj decibelov. A so si navijači hitro opomogli in postali še glasnejši v spodbujanju naših ‒ od skandiranja "Dajmo, Slovenci! in "Kdor ne skače, ni Slovenc" do evforije ob vsaki točki. Za Ruse je vsak servis postajal težji, saj so glasni žvižgi parali ušesa, ko se je server pripravljal na začetni udarec.

Na balkonu VIP-tribune je svojo zastavo na drogu vrtel tudi predsednik republike Borut Pahor, na začetku četrtega niza pa na stolih pod njim sploh nihče več ni sedel.

Navijači so na nogah nazadnje dočakali tudi veliko zmago nad veliko Rusijo, ki je pomenila, da so se Slovenci uvrstili med štiri najboljše na Stari celini. V četrtek zvečer jih najprej čakajo dvakratni zaporedni svetovni prvaki Poljaki, nato pa pot v Francijo, kjer se bodo borili v soboto za bron ali pa v nedeljo za zlato!

Med navijače se pomešamo tudi po koncu tekme. "Enkratno, super, neprecenljivi občutki! Presrečen sem, da sem si danes ob šestih popoldne kupil karto in ob devetih prišel sem, da si ogledam to, kar se je danes zgodilo. Fenomenalno, premagati Rusijo kot eno izmed velesil v odbojki," se je navduševal Blaž, ki je skupaj s prijateljem Jako v Ljubljano prišel iz Savinjske doline.

"Nisem pričakoval, niti najmanj ne, ampak sem zelo vesel, da je tako," se je veselil Aljaž iz Cerkelj na Gorenjskem s čepico v obliki kure na glavi, ki je med tekmo dobil tudi nagrado za navijača v najboljši opremi.

So vstopnice za Pariz že kupljene? "Ne še, bodo pa kmalu," v Klubu navijačev Slovenije zagotavljajo, da bodo konec tedna odleteli v Francijo.

