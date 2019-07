Olimpija v novem obdobju po domačem porazu še ni napredovala v Evropi. Bo po šestem evropskem porazu na domači zelenici tokrat zgodba drugačna? Foto: www.alesfevzer.com

A že sama pot Olimpije v Latvijo ni potekala po načrtu, saj se je del moštva izgubil že na letališču v Münchnu in je v Rigo včeraj pripotoval pozneje kot večina, poroča Boštjan Janežič za Val 202.

Po prvih tekmah med slovenskimi klubi najbolje kaže Domžalam, ki so na Malti z nekaj težavami ugnale Balzan s 4:3. "Na prvem medsebojnem dvoboju smo lahko videli, da ima Balzan dobro ekipo. Vedeli smo, da so nevarni v protinapadih, težave pa so nam nato povzročali še pogoji. Bilo je zelo soparno, igrali smo na umetni podlagi, ampak tokrat bo povsem drugače, zato pričakujemo dobro predstavo z naše strani in napredovanje," pred dvobojem pravi branilec Tilen Klemenčič.

Ravbarje v primeru uspeha v 2. krogu kvalifikacij za EL čaka Malmö, saj so Švedi na prvi tekmi doma kar s 7:0 odpravil Ballymeno iz Severne Irske.

Domžale so na prvi tekmi na Malti v zadnje pol ure poraz spremenile v zmago in prednost s 4:3. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani iščejo zmago za 2 gola

Veliko dela za napredovanje čaka slovenskega podprvaka Olimpijo, ki bo v Rigi lovil zmago z dvema goloma razlike, potem ko so zmaji pred domačimi navijači razočarali in izgubili z 2:3.

"Seveda si želimo napredovanja. Na domači tekmi smo imeli na trenutke smolo. Kolikor smo imeli tukaj smole, imamo lahko na gostovanju sreče. Naš načrt je, da bomo poskušali čim hitreje doseči prvi gol. Pričakujem, da bodo nasprotniki igrali podobno kot na prvi tekmi, pri čemer se bodo še manj odpirali in čakali na protinapade," meni trener Olimpije Safet Hadžić, ki napoveduje napadalno igro. Olimpijo v primeru napredovanja čaka Malatyaspor iz Turčije.

Šimundža: Ali bomo izkoristili priložnosti?

Najtežje delo čaka Muro, ki je na žrebu dobila močni Maccabi Haifa. V Izraelu sta dva gola v štirih minutah prinesla izraelskim zelenim slavje z 2:0, pred črno-belimi je tako zahtevna naloga, če si želijo v 2. predkrog, kjer že čaka Strasbourg.

"Priložnosti se nam bodo zagotovo ponudile, vprašanje pa je, ali jih bomo izkoristili. Morali bomo biti izjemno taktično disciplinirani. Verjamem, da smo sposobni priti do pozitivnega rezultata," meni trener Mure Ante Šimundža.

EVROPSKA LIGA

1. PREDKROG, povratne tekme

Danes ob 18.00:

RIGAS FS - OLIMPIJA 3:2

Danes ob 20.00:

MURA - MACCABI HAIFA (IZR) 0:2

Danes ob 20.45:

DOMŽALE - BALZAN (MLT) 4:3

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem izpred tedna dni.