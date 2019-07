Oglas

Lešnike, marelice in datlje nasekljamo. V oplasteni ponvi razpustimo maslo in na šibkem ognju pražimo lešnike, marelice, datlje, limonino lupinico in sladkor. Ko sladkor karamelizira, prilijemo rum in zmešamo.

Odstavimo, namažemo palačinke in jih zvijemo. Obložimo jih s stepeno smetano in takoj postrežemo.

Po želji nadevu dodamo še drugo nasekljano suho sadje ali oreške (fige, orehe, kokosovo moko ...).