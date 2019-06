Oglas

Pečico segrejemo na 170 stopinj Celzija. Koromač in brokoli narežemo na manjše kose, položimo na papir za peko, posolimo in pečemo približno 30 minut. Vmes večkrat obrnemo. Zadnjih deset minut dodamo še liste ohrovta.

V ponvi stopimo malo masla, dodamo sesekljano čebulo in pražimo približno pet minut. Dodamo še nasekljan česen in pražimo še dve minuti. Dodamo popečen koromač in brokoli, zelenjavno osnovo (ali vodo), limonin sok in segrejemo do vrenja. Pustimo, da rahlo vre približno 10 minut. Zmešamo s paličnim mešalnikom. Posolimo, popopramo in začinimo po okusu.