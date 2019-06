Sladico na koncu potresemo s kakavom in jo dobro ohladimo. Foto: Pixabay

Posodo postavimo nad lonec z vrelo vodo in vanjo položimo rumenjaka, sladkor in vaniljev sladkor. Stepamo deset minut, da nastane lepa krema. Jajčno kremo nato ohladimo in vanjo zmešamo domačo skuto in stepeno sladko smetano. Skuhamo kavo in jo ohladimo.

Piškote pomočimo v hladno kavo in jih zložimo v kozarec, čeznje razporedimo del kreme in malin. Postopek še enkrat ponovimo.

Potresemo s kakavom in dobro ohladimo.