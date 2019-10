Oglas

Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. Česen olupimo in drobno nasekljamo.

Pelate nasekljamo ali pretlačimo z vilicami ter zmešamo s kaprami, origanom in nasekljanim česnom. Začinimo s soljo in poprom. Tuno oplaknemo, osušimo in zložimo na pekač. Pokapamo z olivnim oljem in prelijemo z začinjenimi pelati.

Postavimo v ogreto pečico in pečemo približno 25 minut. Takoj postrežemo.